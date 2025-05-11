白沙屯進香參與人數創新高　公路客運3天接駁逾1.5萬人

▲公路客運今天自高鐵站往返白沙屯共發119班，疏運4061人。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動5月1日展開，鑾轎已於今天下午3時45分返回拱天宮，今年報名人數達32萬9118人，沿途參與民眾粗估超過70萬人，創下新高。交通部公路局今年首度於繞境期間啟動3日接駁服務，截至今天下午5時，共發送471班客運接駁往返車站，疏運1萬5312人次。

由於高鐵苗栗站離白沙屯拱天宮距離較遠，過去參與媽祖北港進香活動的民眾多會選擇搭乘台鐵前往，交通部今年首度委託公路局協助，由公路客運於5月1日、3日及11日提供高鐵站及台鐵站接駁，盼達到疏運分流。

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根據公路局統計，5月1日公路客運接駁高鐵苗栗站往返白沙屯共發159班，載運4934人次；5月3日接駁雲林北港往返台鐵嘉義站共發193班，載運6317人次。今天截至傍晚5時，公路客運接駁自高鐵端累計共發37班次，載運1123人；白沙屯端共發82班次，載運2938人；往返共發119班，疏運4061人。

公路局表示，公路客運5月1日啟動高鐵苗栗站至白沙屯接駁服務，5月3日接續雲林北港至台鐵嘉義站服務，5月11日則持續提供白沙屯至高鐵苗栗站的接駁，目前拱天宮端持續有民眾排隊，將持續派車接駁回高鐵。