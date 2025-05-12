夢到白沙屯媽祖　她去廟求一事獲3聖筊

▲白沙屯媽祖周日下午回宮，進香之旅圓滿完成。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程圓滿落幕，台大婦產科醫師施景中分享一名畫家的夢境，當事人起床後立即前往白沙屯媽祖廟祈求，想要將聖母金身畫出來，結果得到三個聖杯應允。

施景中在臉書說，這位熟悉的畫家朋友跟他分享，有一天清晨，她在夢中聽到仙樂的聲音，她問旁人這是哪一位神祇前來？夢中有人跟她說這是白沙屯媽祖。

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施景中表示，於是畫家朋友清晨起床，立即前往白沙屯媽祖廟祈求，想要將聖母金身畫出來，結果得到三個聖杯應允；她在閉關準備動筆畫媽祖像時，眉心突然長出一個紅點（並不是青春痘），可能得到神力加持，她迅速在4天內畫完，眉心紅點也隨即消失。

施景中指出，另外一幅是「白沙屯媽祖」的好姐妹「山邊媽」，她也是到山邊媽面前，獲得聖諭才動手畫，畫的時候考慮媽祖金身上的羽毛裝飾，到底應該要用什麼色？原先想用天空藍，正要畫就開始劇烈頭痛，直到換到現在的版本，才以愉悅的心情很快完成。

▼山邊媽祖。（圖／翻攝苗栗後龍山邊媽祖官網）



施景中提到，「這兩幅媽祖聖像，我原先希望能夠由廟方收藏，畢竟是媽祖囑意的人選所畫，能夠讓更多人看到一定更好。我很久沒有看見她，當她送給我這限定版的專業複製畫時，她說這兩幅畫都有收藏家珍藏了。」

施景中寫道，他跟畫家朋友說，「我們每天面對不同的人，也會有不同的表情、平靜的和笑笑的臉，也不要把媽祖畫得這麼嚴肅吧。雖然可能有信眾不會贊同，但若說怎樣才是媽祖，那就是框架限制了祂。」

施景中說，「像我心目中的山邊媽祖，應該是仙界裡童心未泯、美少女型態的媽祖，隨時都笑臉盈盈，喜歡親近小孩」；像媽祖去國小賜福，祂不是臨時起意就往後跳上司令台去了嗎？把現場的人都嚇了一跳。

「若見諸相非相，則見如來。」施景中認為，「相信媽祖會帶領我們，凝聚我們台灣的共同意識，好好守護這塊土地。普願見者歡喜，得到媽祖的賜福。」