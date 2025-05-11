才出事！媽祖進香擺攤「驚見1款玩偶10元」　網見盜版：以為結緣品

▲進香沿途上，出現盜版「吉伊卡哇」。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

今年初，高雄冬日遊樂園找來吉伊卡哇進駐愛河灣，人潮帶來錢潮，還出現盜版玩偶，業者慘遭開罰。如今有網友發現，白沙屯媽祖這趟進香，又有人販售盜版吉伊卡哇與黃色小鴨，一隻售價10元。文章引發網友吵翻，「上次高雄沒賣完的！一隻10元清庫存啦」、「不要去買就沒事了」、「以為是結緣品」。

一名網友在臉書《爆料公社》錯愕直呼，進香路途中，驚見有人販賣盜版小玩偶，照片可見，是大小朋友都喜歡的「吉伊卡哇」與「黃色小鴨」，一隻售價10元，細看還可發現，陳列台上有「勇」的小貼紙。

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這令原PO氣得飆罵，「盜版的東西別這樣光明正大地拿出來賣，而且還是跟著白沙屯媽祖進香一路跟著賣！」

底下網友熱議，「記得這個不是上次高雄才出事過」、「上次去高雄100元...買3隻」、「這種檢舉完照樣賣，最好的方法就是呼籲不要買」、「上次高雄沒賣完的！一隻10元清庫存啦」、「如果有繞過香爐，可以賣一個100元」、「媽祖的盜版商品也一堆」、「買的人真不知道是盜版的嗎」、「這個要錢？我看路上很多人夾，以為是結緣品」。

另一派網友直呼，「菜市場也是一堆盜版衣服，真抓得完嗎」、「10元耶～比夾娃娃機來的划算」、「混口飯吃，有礙到你」、「進香活動開心就好啦，你不要去買就沒事了」。

事實上，今年初，高雄冬日遊樂園因引進「吉伊卡哇」IP，單日人次近50萬，卻也引來不少攤商販售「吉伊卡哇」的盜版周邊商品，授權代理商三貝多股份有限公司發現報案後，警方也派員在周圍巡視，並逮捕69歲林男、34歲姚男兩人，先依違規擺攤開罰，再依著作權法移送。

遊樂園期間，警方即使拿牌宣導巡視，仍有不少攤販繼續販售氣球、小夾子等物品，只要看到警察就開始逃跑。當時，市府也頻頻呼籲民眾選擇正版商品，不僅能支持IP創作，也能共同維護智慧財產權。