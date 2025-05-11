白沙屯媽15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖10天9夜進香之旅進入尾聲，媽祖鑾轎預計於11日下午3時45分回宮，下午3時45分一到，媽祖在萬千信眾的高喊聲「進喔！進喔！」中，三進三退後衝入大殿內安座，整趟進香之旅圓滿完成。

▲白沙屯媽祖11日回宮，下午3時45分返抵拱天宮。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供，下同）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖每年南下雲林縣北港朝天宮是國內宗教盛事，進香路線全由媽祖鑾轎引領，今年吸引33萬名信眾報名隨行，1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式展開10天9夜的徒步進香之旅，急行軍一路沿海線南下，歷經37小時的行程後，3日中午12時22分進入北港朝天宮，晚間舉行進香活動最重要的科儀「進火儀式」，象徵媽祖萬年香火流傳、光明不滅。

此次進香為急去緩回的行程，如今進行至第10天，白沙屯媽祖11日上午8時50分左右抵達秋茂園舉行換轎儀式，與山邊媽祖分轎安座回自己的神轎上，而白沙屯媽祖改乘八人大轎踏上歸途，中午11時30分左右，白沙屯媽祖於白沙屯郵局邊戲台停駕，看完平安戲後於下午3時起駕回宮。

▲白沙屯媽祖11日下午3時45分回宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）