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黃偉哲開台天后宮點燈祈福　國際龍舟賽熱血開划「龍耀陸海空」

▲台南市長黃偉哲於安平開台天后宮點亮龍舟祈福燈，象徵2025國際龍舟錦標賽啟動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於安平開台天后宮點亮龍舟祈福燈，象徵2025國際龍舟錦標賽啟動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日在台南運河隆重登場，為迎接這場融合傳統與創新的端午盛會，市府10日特別在安平開台天后宮舉行賽事啟動記者會，由市長黃偉哲親自主持點燈儀式，為龍舟祈福啟航，象徵賽事正式啟動，立委陳亭妃、市議員李啟維與林俊憲立委助理等人到場支持，共迎運動盛事。

▲台南市長黃偉哲於安平開台天后宮點亮龍舟祈福燈，象徵2025國際龍舟錦標賽啟動。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南龍舟錦標賽歷史悠久，是市民共同記憶的重要節慶活動，近年更透過創意與科技加值，讓傳統文化有了全新風貌，2025年賽事將不只有激烈競技，更有文創市集、美食攤位與每日表演，邀請全國民眾「看龍舟、吃粽子、享美食」，感受港都水域魅力與節慶氛圍。

▲台南市長黃偉哲於安平開台天后宮點亮龍舟祈福燈，象徵2025國際龍舟錦標賽啟動。（記者林東良翻攝，下同）

體育局指出，今年參賽規模再創新高，共有121支隊伍、2792位選手參與，競賽分為大型與小型龍舟，公開男子、女子組、高中職、大專、公教與工商團體等全方位開戰，展現台南作為運動城市的實力與吸引力。開賽前依例於天后宮廟埕展示8艘大龍舟與4艘小龍舟，預計5月16日舉行傳統點睛儀式，祈願媽祖庇佑比賽平安順利。

▲台南市長黃偉哲於安平開台天后宮點亮龍舟祈福燈，象徵2025國際龍舟錦標賽啟動。（記者林東良翻攝，下同）

現場更邀請「即將成真火舞團」演出，燃起端午戰鼓序曲。火舞團也將於5月27日開幕典禮當晚再次登場，以火焰演繹「龍耀陸海空」的震撼視覺，為國際龍舟賽注入最熱血的能量。更多活動詳情可上活動官網查詢（https://dragonboat.tainan.gov.tw/）。

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