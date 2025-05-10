尹到怡驚喜體驗台南智慧養殖　與黃偉哲共煮大讚台灣鯛好好吃！

▲南韓藝人尹到怡在學甲亮哥生態養殖場體驗捕撈台灣鯛，並與市長黃偉哲共煮創意鯛魚料理，展現台南漁業轉型與國際行銷成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南韓女星尹到怡本週南下台南學甲「亮哥生態養殖場」，親自下水捕撈台灣鯛，並與市長黃偉哲聯手下廚，烹煮出台式與韓式結合的鯛魚料理，大讚「台南不只人情味濃，連鯛魚都超性感！」

尹到怡為南韓女團FANATICS出身，近年旅居台灣，透過YouTube頻道分享在地生活，吸引不少粉絲關注。她此次造訪台南，選擇在學甲的「亮哥生態養殖場」拍攝，除了認識台灣鯛的生態養殖過程，更挑戰親自下水捕魚，雖然一度在水中站不穩，仍在亮哥與亮嫂協助下成功捕獲超大尾台灣鯛，開心直呼「這畫面一定要播給韓國朋友看！」

台南市長黃偉哲親自到場迎接，也向尹到怡介紹台灣鯛的優勢。他表示，台灣鯛富含胺基酸與菸鹼酸，不僅是國內家庭餐桌上的常客，更是國際市場上的亮眼名片，代表台南智慧養殖與水產轉型的實力。他強調，市府積極推動品牌行銷與國際交流，期待透過明星效應，讓更多國際朋友認識台灣鯛的美味與價值。

活動後半段進入料理教學，由亮嫂指導尹到怡與黃偉哲聯手製作台式鹽烤鯛魚、鯛魚粥與韓式泡菜鯛魚飯。尹到怡笑說：「我很少下廚，但今天真的超有成就感！」黃偉哲也跟上年輕潮流，用韓文形容料理是「Sexy Food」，現場笑聲連連。當被問到最愛哪一道料理時，他幽默回答：「小孩子才做選擇，我全都要！」並特別點名魚下巴、黃金鯛魚塊、泰式酸辣鯛魚、照燒鯛魚片為他的最愛。

這場活動不僅成功結合觀光、農漁業與多元文化，更讓外籍網紅親身體驗台南在地風土與產業魅力，象徵城市行銷與文化外交的創新實踐。市府也盼透過這次曝光，進一步推升台灣鯛的國際能見度，打造南台灣永續水產的發展藍圖。