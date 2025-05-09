府城城垣300年紀念！大南門穿越體驗　黃偉哲邀走入城是生活

▲台南大南門迎府城城垣300週年，活動當日開放城門通行，邀市民走入歷史體驗三百年前「入城」氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南府城城垣啟建邁入300週年，台南市文化局9日特選1725年動工紀念日，在大南門舉辦「城是生活：打開大南門、入城護城」活動，宣告紀念系列啟動，並預告5月10日至11日嘉年華即將登場，邀請市民母親節週末走進城門，體驗三百年前的進城氛圍，感受歷史與生活的交融。

大南門是全臺目前唯一仍保有甕城結構的城門，平時雖可入內參觀，但因其北側緊鄰建興國中校園，鮮少有機會穿越城門真正「入城」。此次府城城垣300年紀念活動，特別響應民間發起的「圍城行動」，並緊扣歷史節點——1725年5月9日城垣興建之始，在同一日的17時25分，邀請「古都城緣聯盟」及沿線學校、文史工作者牽手護城，以行動書寫新一頁府城歷史。

市長黃偉哲表示，府城城牆與城門見證城市發展，不僅是昔日防線，更是今人日常生活的場景，串聯各區文化脈絡，形塑台南獨有的生活樣貌。此次嘉年華期間，不僅開放城門穿越，更設有表演、互動展覽與創作體驗，讓市民在城牆內外自由走讀，理解歷史建築如何從古蹟轉化為生活風景，也期待更多人重新認識城垣周邊文化資產，實踐「城是生活」的核心精神。