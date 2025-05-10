「國定假日變在野黨武器！」　鄭運鵬曝2大禁區：只好讓政府當黑臉

▲新增「4+1」天假，引起各界討論。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」。中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬認為，國定假日似乎變成了在野黨的政治武器，「但是我相信喜迎放假的朋友也知道他們為什麼開這張支票、對於未來工作、產業影響為何，大家心中都有一把政治量尺了」。

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假4日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜。另外，5月1日勞動節則改為全國統一放假。

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鄭運鵬透過臉書分享看法，他認為國定假日似乎變成在野黨的政治武器，雖不知有沒有效果，但可以確定的是，「邊際效應沒有那麼高了。」他進一步解釋，首先，增加休假日不是新議題，解嚴後經過近40年的勞權抗爭、經濟起伏，從勞基法實施到多次修改，勞團、企業、勞工等都對這些議題有一定了解，甚至知道其他國家的狀況，「知道每次修正對企業、外資的影響，會有陣痛期才回到一個新的平衡」。

再來，鄭運鵬指出，過去有兩種議題是政治禁區，「會讓立場不同的陣營非常為難，現在窘況都不一樣了」。其一是，有人會開勞工、高齡、特定族群的福利支票，即便倡議者知道當下不可行，但這就是他們的工作，或想情勒當權者；至於反對者，或許難以說之以禮、不想當壞人，「放假議題就是這種」。

鄭運鵬認為，對於這類議題，執政黨只好讓政府、文官當黑臉。其二，增加選民負擔的必要政策，像是健保費、調整票價等，這塊雖多少有民怨，但平心而論，「上次在疫情後期調高健保費率，社會上幾乎沒有抱怨」，至於油水電價調整，在經過多年的民意洗禮，也知道要怎麼以趨吉避凶的方式來調整。

鄭運鵬表示，台灣經過這幾年的風波「算是『民智已開』」，雖然在野黨的放假福利支票可能有緩解罷免的效果，「但是我相信喜迎放假的朋友也知道他們為什麼開這張支票、對於未來工作、產業影響為何，大家心中都有一把政治量尺了」。