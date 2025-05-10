「我不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　發聲曝1擔憂：影響工作家庭

▲郭昱晴。（資料照／翻攝自Facebook／郭昱晴）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」。民進黨立委郭昱晴昨日發文表示，「紀念不等於放假，放假也不一定要綁紀念日」，因為大眾對於放不放假有很多看法，所以更需要時間討論，而非急著立法。只是該篇文章卻挨批，因此郭昱晴稍早又發文說明，「我不是反對放假，也不是不尊重勞工或紀念日的價值」。

郭昱晴昨日在臉書上發文表示，「紀念」是要提醒大家回顧歷史、反思過去、記住對社會有貢獻的人或事件，像是行憲紀念日、台灣光復節，「這些日子不一定要放假，也與現在的認知有不同的定義」。她認為，放假是讓大家休息、陪伴家人、慶祝節日，像是春節，所以「紀念不等於放假，放假也不一定要綁紀念日」。

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郭昱晴指出，大眾對於放不放假有很多想法，所以更需要時間討論、傾聽彼此想法，而不是急著立法，「過去的紀念日，也有重新被檢視、討論的必要。」

郭昱晴接著說，三讀通過後，她立刻收到來自家長與雙薪家庭的反彈聲音。她引述地方媽媽的話，說五一勞動節原本是孩子上學、夫妻稍作喘息的「小確幸時光」，擔心未來假期過多反讓生活更為困擾。甚至有勞工憂心「假放多了，萬一被AI取代」。

只是文章一出，就被大票網友罵翻。因此郭昱晴稍早再度發文，「我想再說明一次我的立場與初衷。」她說她有仔細看每則留言，也明白「『地方媽媽』、『雙薪家庭』的聲音會被大家誤解成『我說的是全部人』，而我『又怎麼能代替全部人說話？』」

郭昱晴強調，她不是反對放假，也沒有不尊重勞工或紀念日的價值，更不是要掃大家的興，她只是覺得「制度能更細緻一點」。而她的貼文只是轉述民眾的意見，如果沒有彈性配套，可能會影響工作安排、家庭照顧，「這不是要否定假日的重要性」。

最後郭昱晴也說，請大家理性討論，不要讓對立淹沒了大家一起變好的機會，「讓我們一起讓制度更周全，也讓每一個群體的聲音都能被聽見。」她也在文末下了hashtag，「放假很好，但還可以更好」。