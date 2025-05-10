反對新增假日！藍議員楊植斗：青鳥拿自立自強的薪，操大老闆的心

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」。對於新增放假一事，各界看法不同，有些人對於能多放假感到開心，也有些人感到擔憂，國民黨台北市議員楊植斗則在臉書發聲，直呼「可能青鳥都是隱形富豪」。

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假4日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜。另外，5月1日勞動節則改為全國統一放假。

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本次三讀條文也明定，原住民族歲時祭儀由現行原民會公告放假1天，改為由原住民依其族別歲時祭儀擇定3日放假。至於「紀念日及節日實施條例」實施日期，將自總統公布日施行。

對於放假一事，有部分人直言不支持，還有罷免團體在內部群組表示，「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」。

楊植斗則在臉書上表示，「青鳥們反對增加假期，還揚言大罷免後要把假期刪回去，真的是『拿著自立自強的薪，操著大老闆的心』」。貼文底下，也有網友表示，「可以看看是勞工多還是青鳥多？青鳥都還沒出社會是嗎？」楊植斗則回覆，「可能青鳥都是隱形富豪」。