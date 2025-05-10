蘇巧慧指「不反對放假但要討論」　江怡臻：自己不提案只出一張嘴

▲新北市議員江怡臻。（圖／新北市議員江怡臻提供）



記者崔至雲／新北報導

立法院會9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》草案，勞動節改為全國放假，並新增小年夜、教師節、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日等。不過表決時民進黨全員投下反對票。針對民進黨立委蘇巧慧事後在臉書上表示，「我從未反對過增加國定假日」，新北市議員江怡臻批評，蘇巧慧又來了，若對藍白立委還假於民不滿意，自己為什麼不提案？現在的說辭，根本以往財劃法翻版。

對於三讀通過《紀念日及節日實施條例》草案，蘇巧慧指出，從委員會發言到社群發文，「我都從未反對過增加國定假日，現在有特定人士到處宣傳我反對增加假日，無疑是造謠」。她在質詢、審查法案時一直強調，他們不反對放假，但紀念日及節日代表的是國家的歷史脈絡以及中心價值，因此更需要各界的討論。過去一年來，藍白主導的國會就是如此荒腔走板，架空委員會和立法院的討論，這也是他們如今要面對公民團體罷免的原因。

江怡臻批評，蘇巧慧現在的說辭，就是當初財劃法說辭的翻版，一下說分太多了會讓中央不能做事，一下又說分太少了侯友宜沒有顧好新北市民，那到底應該分多少？蘇巧慧自己不提案，只出一張嘴批評。

江怡臻指出，民進黨團如今各種語無倫次，嘴巴說不反對，身體卻又很誠實地按下反對，發現民意站在放假這邊，就各種硬拗，但唯一的事實就是，民進黨團不只按下反對，根本沒有自己的修法版本，部分委員曾經提案，竟然還自己撤案。

江怡臻說，老百姓多放假，多點小確幸，到底礙到蘇巧慧什麼了？蘇巧慧為何要投反對？放假紀念台灣光復節，又在不高興什麼？為何酸言酸語？

江怡臻表示，台灣民眾看得懂，如果不是在野陣營在國會過半，這4＋1天假，民進黨絕對不會還給大家，而民進黨自己不還，還千方百計阻撓，杯葛藍白委員還，自己不想聽民意，也不讓別人呼應民意，如果大罷免成功，國家就將回到過去8年，民進黨一黨獨大，為所欲為的新黨國時期。

