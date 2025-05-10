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2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會有多崩潰

一對家長近日帶著2歲的女兒特地到UNIQLO的「商品架上大便」，還拍片分享。（圖／翻攝自Threads）

▲一對家長近日帶著2歲的女兒特地到UNIQLO的「商品架上大便」，還拍片分享。（圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

近日一對網紅夫妻帶著2歲大女兒逛新北蘆洲的UNIQLO分店時，疑似因女童突然內急，竟讓她在店內貨架後方就地如廁，並將過程拍攝後上傳社群平台，引發輿論撻伐。對此，前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟就批評父母不僅行為不當，公開分享更是侵犯孩子的隱私權。

韓璟在臉書發文抨擊，直言許多父母為了博取關注，經常將子女當成寵物一般對待，從嬰兒時期洗澡、包尿布到生活瑣事全數公開上網，毫無顧慮孩子的隱私與未來感受。

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韓璟強調，網路足跡的影響深遠，「你永遠不知道現在貼的東西，幾年後會不會被你身邊的人發現。」她以自身經驗為例，曾有高中時期的文章在出社會後被人挖出，直言那種感覺並不好受。

韓璟也提出警示，倘若自己是青少年，看到脫光光的嬰兒照被同學傳閱，肯定會感到極度崩潰，「不是不能記錄生活或分享孩子的可愛瞬間，但素材真的要慎選。」她指出，孩子會長大，會有自己的社交圈與自我形象，父母應當尊重孩子的未來人格與隱私需求。

韓璟語重心長表示，許多家長對於自身外貌照都會修圖顧形象，卻在孩子身上毫不設防，令人難以理解。她更直言，每當看到家長在網路上公開孩子泡澡、包尿布的照片時，內心都「想尖叫」。

最後韓璟呼籲所有家長：「請不要再把孩子當寵物養了。」她強調，小孩是人，並非流量工具，「他們會長大，會有自己的生活與形象。請不要幫自己的孩子打造一個《楚門的世界》。」

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