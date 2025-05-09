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大陸 大陸焦點 特派現場

男子撞臉「方臉醜猴」直奔動物園相認　網笑翻：DNA鑑定都省了

▲網紅狗王撞臉方臉猴。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「狗王」撞臉方臉猴。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥野生動物園一隻黑帽懸猴「大壯」近日因醜萌的外型、生動的表情在網上爆紅。徐州一名網紅「狗王（本名，李憲璧）」被網友發現，撞臉方臉猴，於是李憲璧特地飛到合肥「千里尋親」。網友們笑稱，「相似度高到DNA鑑定都直接省了。」

據《大皖新聞》報導，李憲璧前往合肥野生動物園一探究竟，見面後，他自己都感嘆一人一猴長得太像了。他還自嘲，「我待會去問管理員，這裡還缺不缺猴子，我進去也行，挺享福的，包吃包喝，還不用工作，也不用早起。」

▲▼男子撞臉方臉醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲▼男子撞臉方臉醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲李憲璧特地飛去看大壯。（圖／翻攝自微博）

李憲璧表示，他不介意大家把他和「醜猴」放在一起比較，「從來沒有對這件事感覺 到有什麼壓力，只要不是出於商業目的瞎搞，能讓粉絲和網友開心也是挺好的一件事。」

相關影片引起網友熱議，「這哪是像啊這簡直是一模一樣」、「方臉組合，找到家人了，笑不活了」、「哈哈！真的好像啊，這波認親太逗了」、「這緣分絕了，跨省認親成功」、「這一看就是雙胞胎兄弟，如假包換」、「是失散多年的親戚嗎」、「猴子眼睛還比你大」。

▲合肥方臉猴「大壯」近日爆紅。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼合肥醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲▼合肥醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲▼合肥醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲▼合肥醜猴。（圖／翻攝自微博）

▲合肥黑帽懸猴近日爆紅。（圖／翻攝自微博，上同）

保育員介紹，「黑帽懸猴是為數不多的會使用工具的猴，它會用石頭砸核桃，相較於其它猴類更聰明，而且還是猴界『美人』，牠的臉方頭方，所以大家又叫牠『方臉猴』，我們黑帽懸猴一點都不醜，只是帥得有點特別，屬於耐看型。」

她說道，「大壯吃得比較多，體型也相對更大，對於黑帽懸猴來說，臉越方，體型越大，就越美，家庭地位也越高，大壯性情還算溫順，不過膽子有點小，陌生人靠近的話會爬到高處躲避。」

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