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衣服帶公主屎味！網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲一名親子型網紅8日上傳一段帶女兒到UNIQLO購物，女兒卻疑似躲到服飾櫃後方大便的影片，引發眾怒。（圖／翻攝自Instagram）

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

竟有這款父母！一名擁有眾多粉絲追蹤的親子型網紅，昨(8)日在IG上分享了一段影片，畫面中父親帶著女兒到蘆洲長榮店UNIQLO門市購物，期間女童疑似跑到服飾展示櫃後方拉屎。影片一出立即引來大量網友撻伐。見情況引發眾怒，父親今日稍早在平台上發文向大眾道歉。蘆洲警表示，尚未接獲報案，但已主動聯絡店家，待店家提告後將依法通知父親到案說明。

該網紅帳號經營者，昨日在Threads、IG上發布了一段影片，畫面中女童躲在服飾展示櫃後方說道：「拔拔，我大便了」。女童父親隨即表示：「你說什麼？你在大便喔？」。女童則回應：「等一下就大出來了，大出來很舒服，屁股很強壯」。

影片旁配文更模擬女兒的口吻，表示「老娘長期服用便祕處方箋已經兩年多，近期效果有些失靈，已安排回診加強藥效，意外被老爸老媽發現，貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意。」

文章甚至寫道，若UNIQLO近期接到客戶投訴，說衣服上有「淡淡的公主屎味」，可以聯絡他們，他們將會負責到底，非常感謝UNIQLO提供這麼完美的場地，讓長期受到困擾的小菊花得到救贖。

文章一出立即引起網友炸鍋，紛紛痛斥父親「沒水準兼沒家教」、「這真的很噁心」、「你買到充滿屎味的衣服，你會開心嗎」、「把沒水準拿來當有趣，小孩未來堪慮」。

▲爸爸道歉了。（圖／翻攝自Threads）

▲該父親今日稍早再度PO文道歉，但仍無法平息網友怒火。（圖／翻攝自Threads）

女童父親眼見引發眾怒且一發不可收拾，稍早透過Threads發文表示，關於UNIQLO影片，造成社會觀感不佳和不適，深感抱歉，但他也想藉此機會澄清並解釋，小孩是有包尿布、穿褲子的，不是多數人認為的隨地大小便，且他實在無法控制孩子大小便的時機。

父親也強調，該段影片中，女兒並沒有真的排便，只是有便意，而對於原文提到的「淡淡的公主屎味」是他一貫的發文風格。不過對於踩到貨架上、躲到衣服後方，確實是家長的疏失，他們沒有馬上提醒並制止孩子，對此他要向店家、社會大眾道歉。

蘆洲警方表示，目前尚未接獲報案，警方已主動向店家聯繫，並告知店家保存現場監視器以利後續提告，警方將持續釐清事實經過，待店家提出告訴將通知女童監護人到案說明。

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