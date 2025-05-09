女童躲UNIQLO展示櫃大便惹眾怒！品牌正式回應了

記者鮑璿安／台北報導

有網友發文透露2歲女兒在日系服飾品牌UNIQLO店內大號，甚至還曝光影片，引發軒然大波，對此許多網友相當憤怒並支持UNIQLO提告，品牌終於在稍早回應了。

UNIQLO關於事件正式回覆如下，UNIQLO已經進行此店舖賣場的徹底檢查，檢查後發現並無任何汙損、賣場安全無虞。但為確保賣場乾淨整潔，我們會進行清潔與消毒工作，確保安心的購物環境。本次發文造成消費者不安與疑慮，UNIQLO保留法律相關請求權利。同時，品牌表示早晨開店時就進行相關應對，店上也馬上貼出相關公告：「非常感謝您光臨UNIQLO。針對網上議題，本店鋪已確認賣場没有受到髒污的狀況，並已再次清潔消毒確保無虞，請您安心購物。UNIQLO蘆洲長榮路店敬上。」

▲UNIQLO蘆洲長榮店已經貼出公告。（圖／讀者提供）

網紅「沐希一家」在Threads發影片，畫面中女童蹲在UNIQLO蘆洲長榮店的西裝展示櫃內大便，還用稚氣的嗓音喊出「拔拔，我大便了」，爸爸甚至還回應「妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便，對不對」。留言一出也掀起網友憤怒回應，「目測20件西裝外套，一件2490，共49800，去結賬吧」。事後女童父親也道歉滅火，造成社會觀感不佳和不適，深感抱歉，但他也想澄清並解釋，小孩是有包尿布、穿褲子的，不是多數人認為的隨地大小便。