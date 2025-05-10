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啟程訪歐　蔡英文將赴立陶宛、丹麥「民主高峰會」發表演說

▲▼總統蔡英文於哈利法克斯國際安全論壇（HFX）閉門致詞。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲前總統蔡英文。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

前總統蔡英文昨（10日）晚啟程前往歐洲，出訪立陶宛與丹麥。蔡英文表示，此行歐洲，我的目的很簡單，就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。

蔡英文辦公室日前指出，蔡英文是應立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）的邀請訪問立陶宛。行程間，除拜會立方各界友人，蔡英文也將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱德前總統對談。立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡英文將藉此行，不僅傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。

結束立陶宛行程後，蔡英文將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。她將在5月13日會議上發表演說，重申台灣與全球民主盟友合作的重要性，並感謝高峰會長年來對台灣民主的堅定支持。

「哥本哈根民主高峰會」預計在5月13日至14日於丹麥哥本哈哥丹麥皇家劇場登場，活動邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

其中，蔡英文與美國前眾議院議長裴洛西、英國前首相鮑里斯．強生（Boris Johnson）、大衛·卡麥隆（David Cameron）等多名歐洲現任或前任政要、學者，還有與來自台灣的知名主持人、作家謝怡芬（Janet Hsieh）、台劇《零日攻擊》製作人鄭心媚，名列今年哥本哈根民主高峰會講者名單中。

蔡英文表示，自己即將前往歐洲，出訪立陶宛與丹麥，讓歐洲的好朋友能對台灣有更深的認識，也讓台歐關係能更加緊密。訪立陶宛的期間，除了拜會立陶宛的好朋友，我也將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）前總統進行對談。

蔡英文透露，接著，我會應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說。此行的目的很簡單，就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。

蔡英文指出，更重要的是，我會把台灣人民對自由、民主的堅持，台灣人對守護家園的堅定，帶到國際上分享給所有關注台灣的好朋友，讓台灣繼續走向世界、站穩腳步。

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