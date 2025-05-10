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科技董娘外遇激戰3次　小王傳DIY照調情！遭正牌尪告討百萬

記者黃翊婷／台北報導

一名科技公司董事長意外發現妻子A女與男子阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳煽情訊息，阿哲還曾傳送裸露下體的照片及性愛影片給妻子，兩人至少發生過3次性行為，憤而決定提告求償100萬元。台北地院法官日前審理之後，判阿哲應賠償人夫30萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲阿哲被抓包，在知道A女已婚之後，仍與對方發生至少3次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿哲明知A女已婚，仍在2024年5月間透過IG互傳親暱示愛及煽情的訊息，阿哲甚至傳送下體自慰照及性愛影片給A女，兩人還曾單獨出遊、過夜，並在同年5月至8月間分別於住處、旅館發生3次性行為，嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，因而決定提告求償100萬元。

阿哲則辯稱，他是在2023年10月間透過交友網站結識A女，剛交往時不知道A女已婚，直到2024年4月才確定女方已經結婚，他並非故意侵害人夫的配偶權；此外，他認為人夫請求的賠償金額過高，希望法官能酌情減低。

台北地院法官認為，阿哲承認曾與A女互訴愛意、傳送性影像，兩人還在2024年5月至8月間發生3次性行為，這部分有IG對話紀錄、LINE對話紀錄、性愛照片、性愛影片截圖等證據為證。

法官表示，阿哲明知A女已婚，仍持續做出踰矩行為，嚴重破壞人夫與A女之間的夫妻排他關係，不法侵害人夫基於配偶關係所享的身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，最終判阿哲應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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