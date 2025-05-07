小三放閃人夫「IG秀裸露擁吻照」　正宮怒討百萬！結局曝光

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿輝（化名）與女性友人小美（化名）發生婚外情，兩人不僅共飲一瓶礦泉水、共撐一把傘，女方還曾在IG貼出「裸露擁吻照」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然阿輝和小美均矢口否認交往，但新北地院法官審理之後，仍判兩人應賠償20萬元給人妻較為適當。

▲人妻抓包丈夫阿輝外遇小美，小美甚至曾在IG公開「放閃」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿輝已經結婚，仍在2024年7月至10月間做出踰矩的親密行為，包含共飲一瓶礦泉水、共撐一把傘、前往女方住處休息、一起出去玩、牽手、靠肩、摟腰等等，小美甚至曾在IG「放閃」，公開與阿輝一同出遊及裸露擁吻的照片，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對此，阿輝辯稱，光憑那些照片或截圖根本無法證明他有外遇，而且他和妻子已經多次談及離婚，妻子甚至不願意履行夫妻同居義務，兩人的婚姻關係早已破裂，妻子自然沒有配偶權遭侵害的狀況。

小美也辯稱，她和阿輝只是如同熟識朋友一樣同飲礦泉水，她沒有帶阿輝回到自己的住處；至於共撐一把傘的部分，是因為當時下雨，兩人只有一把傘，為了避免被淋濕，才會靠得比較近一點。

新北地院法官認為，阿輝和小美相互依偎共撐一把傘，還有兩人緊靠並親吻等舉動，都足以認定他們關係親密，確實侵害到人妻的配偶身分法益，且情節重大，經衡量雙方的身分、地位、經濟收入等因素後，最終判阿輝和小美應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。