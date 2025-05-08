巴西人妻「發現老公外遇」被活活毒死　丈夫、婆婆下狠手

▲女子發現丈夫外遇之後中毒身亡。（圖／翻攝自mixvale）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名皮拉提斯女老師今年3月發現丈夫外遇之後突然中毒身亡，生前出現的症狀包括腹瀉嘔吐。如今警方懷疑，此案嫌犯就是死者老公及婆婆，兩人5月6日因涉嫌投毒致人死亡遭逮捕。

鏡報報導，這起事件發生在里貝朗普雷圖（Ribeirão Preto），女子羅德里格斯（Larissa Rodrigues）擔任皮拉提斯老師，親屬向警方透露，就在今年3月初，羅德里格斯發現老公加尼卡（Luiz Antonio Garnica）的車裡有裝著成人玩具的盒子及葡萄酒軟木塞，加上加尼卡前往聖保羅期間沒有接視訊電話，懷疑丈夫有婚外情。

過沒幾天，羅德里格斯前往與加尼卡有染女子的住處附近，拍到加尼卡進入大樓的畫面，她拿著這段影片質問加尼卡，但加尼卡矢口否認，還說羅德里格斯瘋了。一周過後，羅德里格斯出現腹瀉及嘔吐的症狀，且婆婆伊莉莎貝特（Elizabete Arrabaça）有替她煮湯，並宣稱曾被老公餵藥。後來，羅德里格斯中毒過世。

經調查，在羅德里格斯死亡的前15天左右，她的婆婆伊莉莎貝特曾想購買鉛，加上手機裡面的資料等，讓調查人員判定，羅德里格斯是遭到老公與婆婆毒害。加尼卡與伊莉莎貝特已經落網，警方指出，與加尼卡交往的女子雖然沒有被逮捕，但仍在接受調查。