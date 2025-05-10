色人妻新婚不久就出軌！誘惑男同事「小朋友才戴套」：把你榨乾

▲新竹人妻與丈夫結婚不久，就與同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一名男子阿明（化名）與嬌妻小湯（化名）結婚不久，怎料小湯竟出軌男同事阿勇（化名），更是放話「小朋友才戴保險套」、「把你榨乾」，氣得阿明一狀告上法院。新竹地院審理後，判小湯與阿勇須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿明與小湯2021年間結婚，2人婚後育有2名子女，生活還算過得去。怎料小湯在工作期間，認識了男同事阿勇，雙方竟發展出不可告人的關係，更是時常傳送露骨、鹹溼的訊息來聯絡感情。

後來阿明發現妻子不對勁，搶了對方的手機來看，才知道嬌妻早已出軌，不但跟阿勇一起外出慶生，更是拍下許多甜蜜的照片，還互相發送「可以視訊看你洗澡嗎」、「細水長流，太快打砲就會變砲友，你應該比誰都懂」、「小朋友才戴保險套，你是渣男嗎，那我當渣女」、「每天都去找你，把你榨乾，去洗澡了」、「見到你先幫你脫衣服，再幫你脫褲子。」

▲新竹人妻與丈夫結婚不久，就與同事發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



阿明對此深感崩潰，氣得將嬌妻、阿勇一起告上法院，連帶求償100萬元。對此，小湯則辯稱，這些證據是阿明用不法手段搶奪她手機所取得，且過程中導致她受傷，應無證據能力。

小湯還稱，2人之間本來就感情不好，她在職場認識了阿勇，僅是逢場作戲，並沒有感情基礎，且早就沒有聯繫，100萬元實在太多，希望精神撫慰金以10萬元為適當。

另外，阿勇並沒有到場答辯，也沒有提出書狀聲明或陳述，新竹地院法官審理後，判小湯、阿勇須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。