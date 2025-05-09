小三曬吻照放閃「等變沙漠就慘了」　他手機露餡成正宮鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，去年6月間無意間看見丈夫阿強（化名）的手機對話紀錄，這才驚覺丈夫與女子小花（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「當小三當7年？」、「等到變沙漠就很慘了」等訊息，還會聊色，小花甚至在IG發布接吻照、裸睡照，讓她無法接受，憤而決定提告求償80萬元。橋頭地院法官日前審理之後，判小花應賠償人妻40萬元較為適當。

▲小花曾在IG上傳與阿強的各種親密合照。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強原本家庭和睦、幸福美滿，去年6月間她無意間看見丈夫手機中與小花的對話紀錄，這才驚覺丈夫發生婚外情，兩人不僅有親密交往關係，甚至還曾發生性行為，嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對小花提告求償80萬元。

小花挨告之後，僅辯稱她沒有做出人妻所說的那些行為。

橋頭地院法官檢視人妻出示的對話紀錄證據，發現小花曾向阿強表示，「當小三當7年？」、「其實主要想做愛」、「老公晚安愛你（親吻圖案）」、「你啊下面很誠實，等到變沙漠就很慘了」、「能在一起多久就多久吧，不強求你會離開你的家庭」。

此外，小花曾在IG發布與阿強接吻的照片，並搭配文字敘述「你說過你是我的山，永遠在我身後讓我靠」，其他的IG貼文中還有兩人的裸睡照、吻脖照以及靠胸照。

法官認為，從現有證據看來，阿強和小花之間的行為確實已經踰矩，依照一般社會通念，明顯已經違反倫理規範，且嚴重破壞阿強和妻子的婚姻關係，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，最終判小花應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。