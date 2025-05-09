夫外遇酒店小姐「愛我就進來」　妻抓包啪啪證據心碎反擊

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）外遇在酒店工作的女子小美（化名），兩人不僅互傳「愛我的話就進來」等露骨對話，還曾發生性行為，因此她決定對兩人提告求償80萬元。法院日前審理之後，裁定阿哲和小美應連帶賠償20萬元給人妻，全案仍可上訴。

▲人妻控訴丈夫與酒店小姐發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，和丈夫阿哲原本婚姻關係穩定，沒想到小美竟在明知阿哲已婚的情況下，仍發展出不正當男女關係，兩人不僅在2024年1月間互傳「還是想要我陪你」、「想你了」、「想我就來」、「愛我的話就進來」等曖昧對話，還曾發生性行為，嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對兩人提告求償80萬元。

阿哲經法院合法通知，沒有在言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。小美則是提出民事答辯狀，但內容僅陳報自身經濟狀況、無調解意願，反控人妻對她恐嚇、侮辱、威脅、言語霸凌，並未針對損害賠償的部分進行任何答辯。

法官認為，人妻針對自己的主張，提出阿哲和小美的曖昧對話紀錄、求證對話紀錄、IG限時動態等證據，而阿哲和小美經過合法通知，未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀爭執，依法視同自認，因此認定人妻的主張堪信為真。

法官表示，小美明知阿哲已婚，兩人仍發展出不正當男女關係，甚至互傳不適宜的對話、相約發生性行為，確實已經侵害到人妻的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，最終判兩人應連帶賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。