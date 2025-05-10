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南投星空季周末於清境起跑　動力火車壓軸獻唱feat.多項消費優惠

▲南投星空季首場系列活動周末於清境地區登場，邀請動力火車演出。（圖／南投縣政府提供）

▲南投星空季首場系列活動周末於清境地區登場，邀請動力火車演出。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投星空季首場系列活動「2025南投星空季—清境星心相ing音樂趴」，將於10日周末夜在仁愛鄉清境星巴克廣場舉辦，邀請到資深重唱團體動力火車擔任壓軸表演嘉賓，南投縣觀光處歡迎所有熱愛音樂與星空的民眾共襄盛舉，體驗視覺與聽覺、熱情與歡樂的雙重饗宴。

縣府觀光處指出，本次活動還將安排仁愛國小學生們擔綱演出賽德克族傳統舞蹈、音樂家張家綸帶來悠揚的小提琴演奏，以及K.M.F極限火舞團帶來火光四射的閃耀表演，最後以動力火車的熱唱high翻全場。

此外，「星座闖關」活動讓參加民眾能免費體驗穿著「太空裝」，透過簡單、有趣的遊戲認識星座奧秘，完成挑戰即可獲得限量150份的「星空幻境飲料杯套」，並有燙印專屬星星布貼DIY，饒富在地特色的「星辰小集市」則提供小吃美食；清境地區周邊產業也響應推出「住清境換好禮」優惠：憑5月10日當日住宿發票可領取「絢爛星夜小提袋」(限量50份)，另憑5月10日於仁愛鄉任一店家消費滿500元發票，可兌換100元市集券(限量100張)。

觀光處提醒，2025南投星空季清境系列活動「星際列車之旅」也將在5月17日至26日舉辦，現已開放報名、限額200人，將由專業導覽員帶領搭乘接駁車，觀星體驗及星座解說，並拍攝參加者與美麗星空的合照，深入體驗合歡山與清境的夜空之美，報名網址：https://forms.gle/BXmVkzuf8K8khRHE9 。

南投星空季系列活動將陸續於5月17日於鹿谷溪頭、8月23日於信義東埔及10月4日於南投市辦理，活動詳情請上2025南投星空季官方網站（https://www.rs-event.com.tw/2025NSNF/）。

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