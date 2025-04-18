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南投星空季feat.台灣觀光100亮點5月起跑　高曼容、麻吉貓應邀代言

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府攜手交通部觀光署聯合推出「2025南投星空季」及「臺灣觀光100亮點南投主打星」，自5月起周周推出主題活動、「百家好店好康A」，並邀請到南投親善大使高曼容及星空友善大使知名IP「麻吉貓」代言，邀請各地遊客到南投旅遊，探索天文科普、生態教育、原民文化、星空音樂會，體驗星夜的樂趣。

觀光署副署長黃勢芳和南投縣副縣長王瑞德18日偕在地產官學界人士，包括國立暨南國際大學副校長曾永平、日月潭國家風景區管理處長柯建興、清境農場場長王仁助、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店總監蔡正宏、太極美地發展協會理事長林伊鳳等各觀光協會團體代表，聯合舉辦記者會、擴大宣傳，立委游顥、縣議員林儒暘、簡千翔也都指派專人與會；在「埔里女兒」高曼容化身星星仙子，以一曲星空應援曲精彩舞蹈下揭開序幕。

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，在觀光署推動的「臺灣觀光100亮點」中，南投就有清境、溪頭、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋4處獲選，5月輪到南投縣擔任「值星官」、成為主打星，正好與5月啟動的「2025南投星空季」結合雙重加碼宣傳；南投星空季自5到10月，分別在清境、溪頭、東埔、猴探井舉辦主題晚會，結合太極美地特色茶文化、塔塔加的布農族文化、螢火蟲生態，「麻吉貓」更將在三場主題日中現身舉辦見面會。

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投星空季」和「臺灣觀光100亮點」主題活動 5月起跑。（圖／南投縣政府提供）

縣府也集結全縣約百家觀光旅宿業者及景區，在10月底前推出消費優惠，5月份更加碼超值下殺優惠，而五月每周都舉辦主題活動，店家也紛紛釋出好康大禮，例如五月壽星或姓名中有「星、空、季」任一字者，都可享有獨家優惠；5月3日將在清境舉辦「臺灣觀光100亮點─南投光點音樂會」，擴大推廣南投入選臺灣觀光百大亮點的4大景區遊程。

另暨大、台北市天文協會、南投民宿協會、南投導覽協會，與王瑞德、黃勢芳也分別代表產官學界，共同簽署「星空友善店家2.0」宣誓書；王瑞德說，南投縣擁有台灣唯一、亞洲第三座的「合歡山暗空公園」，成為全台觀星旅遊首選，並已有百家業者加入「星空友善店家」，今年縣府更擴大推動「星空友善店家2.0」，輔導業者營造暗空地景硬體，融合社區創造夜色觀光美學新價值，積極申請清境地區取得國際暗空社區認證。

縣府說明，今年南投星空季也將結合線上臉書社群分享，推出「你應援過的南投星空季」活動，凡參加主題日的遊客於任一場活動現場拍照並上傳至「樂旅南投」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言處，即可參與抽獎，獎品包含星空望遠鏡等實用好禮，更多活動詳情請上2025南投星空季官方網站或樂旅南投臉書粉絲專頁。

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