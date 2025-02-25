為存載具超商爆口角影片瘋傳！網友驚覺聲音好耳熟　直接點名「雙人組合天團」

▲有網友目睹很紅的知名雙人團體在超商櫃台前爭吵。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

超商又發生顧客爭吵事件！近日網路瘋傳一段在Threads上爆紅的影片，兩名男子在結帳時吵了起來，引起其他人注意，但最令人意外的是，有目擊者出來爆料，主角竟然是很紅的知名雙人團體，驚呼「還以為他們感情很好，沒想到為了發票存誰載具在吵架」，掀起一票網友熱議，八卦敲碗問是哪團，而一聽到熟悉又親切的聲音，立刻直覺反應原來是「他們」，直說太明顯了、不用猜。

究竟在吵什麼？影片曝光，其爭吵的聲音清晰可聞，只見兩人為一張小小的發票在櫃台前爭得不可開交，其中一人不斷指責說「你運氣那麼爛，存我這邊才會中啦」，另一人則是早早就把手機準備好，搶先一步刷了發票存載具，反駁「不要鬧了，人家很忙的」、「他已經刷了啦，你要刷，再自己買吧」，結果被抱怨「你真的吼，每次都這麼難溝通，受不了」，你一言我一語，爭執過程中火藥味十足，現場氣氛一度緊張，也讓店員尷尬到了極點。

▲▼網友透過影片畫面發現，兩人竟然為了買康貝特的發票抽獎要存誰載具而吵起來。

目睹全程的網友將影片上傳至社群平台後，隨即引發熱烈討論，不少人紛紛留言猜測他們的身份，好奇「抽什麼獎項這麼香？要這樣爭！」，發揮柯南精神從畫面尋找蛛絲馬跡，「看起來好像是買康貝特？」、「店員表示無奈 為了康貝特吵架？」，儘管原PO只說是「很紅的雙人團體」在吵架，但仔細聽對話內容的聲音，令人十分耳熟，很多人一聽更是直接點名某個實力派的經典雙人組合。

「笑死，完全不用猜，聽語氣就知道是誰了！」、「動力火車吧？感覺在鬥嘴啦，他們感情很好der」、「忠孝東路走好幾遍的那兩位嗎？」、「這聲音太明顯了吧」、「這熟悉的聲音，要吵去錄音室吵」、「我以為火車是吃電的，原來是吃康貝特阿」，討論瞬間歪樓，影片瀏覽次數也暴增。