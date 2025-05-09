桃園老街溪環北橋至領航南橋右岸治理工程　114年底完成

▲老街溪斷面25-1-26右岸堤防延長應急工程，格樑護坡模擬圖。（圖／水務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局9日表示，桃園老街溪流域向北一路流經平鎮、中壢、大園等區域共約22公里，因為途中流經了中壢老街而得名，老街溪周邊的空間環境紋理，從非都的農業區之開闊田園景色，漸漸往北進入都市計畫區的住宅區、公園綠地等，使居民或遊客可以沿途感受其周邊環境紋理變化，體驗田園休閒風光與都會住宅高樓景色。

近年來，桃園市政府為了改善整體水岸空間與居住的生活品質進行整治，期讓老街溪蛻變成為一處老少咸宜的親水空間，老街溪水岸步道廣受國內民眾喜愛，成為高人氣受歡迎的景點，吸引數百萬人次造訪。

▲老街溪斷面25-1-26右岸堤防延長應急工程，水岸步道模擬圖。（圖／水務局提供）

目前，市府已完成老街溪平鎮區的整治(伯公潭跨橋至翠堤橋右岸)，中壢區也正在執行環北橋至領航南橋右岸治理工程預計114年底完成，桃園市政府持續整治老街溪延伸至大園航空城計畫區，獲前瞻計畫補助「老街溪斷面25-1-26右岸堤防延長應急工程」，工程經費約3,000萬元，已於114年3月開工，預計114年12月底前竣工，此工程將以構築格梁護坡將洪流範束於河道內，並依據治理計畫保護標準，使堤防達到100年不溢堤之防洪目標，以減少氣候變遷所帶來的風險。完工後可整合水岸藍綠帶空間，提供民眾親水遊憩優質水岸環境，以打造人與環境共存的老街溪水綠生活水岸。

又，市府也規劃往老街溪大園區持續治理及營造水環境建設，向全流域治理的目標前進，規劃內容包含長度約6.9公里的西城譯道段(航空城四周)與長度約5.4公里的水鳥飛逐段(大園都市計畫至許厝港出海口)的工程建設計畫。其中，大園區治理規劃重點將以低度開發維持生物廊道，也同時建設水防道路及人行自行車步道，期待營造優質低碳的水岸空間。最後，桃園市政府將遵循民眾期待，積極爭取中央建設經費，打造友善人本環境。