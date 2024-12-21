陸官方又出招「加強片名審核」　整治微短劇跑偏主題　

▲大陸官方再次出手管制狗血微短劇，這次針對偏題的片名進行嚴格審核。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸「微短劇」日前亂象叢生，官方出手整治霸總系列以及誇張老年劇。大陸官媒今（21）日報導指出，大陸國家廣播電視總局網路視聽司發佈管理提示，宣布加強微短劇片名審核，其核心要義是對微短劇片名出現的不良傾向進行及時糾偏。

《新華社》等官媒報導指出，自今年2月總局實施微短劇「分類分層」審核管理政策，微短劇從業者積極響應，努力調整創作方向，提升思想文化內涵。聚焦人民群眾對美好生活的嚮往這個主題，創作一批大眾喜聞樂見的不俗之作。

由平台負責自審的「其他微短劇」，雖然內容違規問題已大幅減少，但片名嘩眾取寵、低俗庸俗的頑疾，嚴重拉低了微短劇行業整體形象，亟待治理。

據瞭解，流量、利益成為部分微短劇製作和播出平台敢於在片名方面走偏、打擦邊球的重要動因。對此，管理提示提出，「小程序類微短劇為刻意追求投流效果，片名問題尤為嚴重，必須嚴加整治。」為及時糾正和扭轉部分微短劇在片名上的跑偏傾向，管理提示就加強片名審核工作，分別在導向、體例和藝術上提出新要求。

▲大陸中老年微短劇誇張主題也受到管理。（圖／翻攝微博）

大陸官方並非首次出手整治，今年10月底，針對中老年題材微短劇，廣電總局網路視聽司發布管理提示，「部分微短劇為吸引眼球故意制造沖突、設計狗血情節，傳遞違背時代潮流、不符合時代精神的價值觀念，要求扭轉突出表現重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的惡婆婆、惡奶奶模式化創作傾向。」

針對微短劇之亂，有關部門屢次出手懲治，項目審核是第一關。各大平台被授予微短劇審核權，在審核標准機制，劇情把握不統一，出於平台利益、流量優先等考慮，給微短劇開「綠燈」。

廣電總局開始整治以「霸總」為代表的微短劇亂象，今年下半年，從《保潔老媽無極歸來》、《從五十歲閃婚開始》、《五十歲的我懷了二十歲霸總的孩子》，渲染婆媳矛盾、宣揚重男輕女，通過拜金、炫富、炫權、享樂等題材，進行整治，剛試抖音下架240部微短劇。

據悉，《中國微短劇行業發展白皮書（2024）》指出，2024年大陸微短劇市場規模預估將達504.4億元（單位：人民幣，同下），同比增長34.90%，內地電影全年總票房預計為470億元。預計到2027年，大陸微短劇市場規模將超過1000億元。