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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「首次」整治AI假訊息　網信辦今起1個月大掃蕩「春節網路」

▲▼ 西藏震後AI假圖流竄 。（圖／翻攝 抖音）

▲西藏日前地震網路出現大量AI假圖，大陸網信辦「首次」出手整治虛假誘導歪風 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

蛇年將至，大陸網信辦今（19）日再次出手，宣布為了營造喜慶祥和的春節網絡氛圍，決定即日起開展為期1個月的「清朗·2025年春節網路環境整治」專項行動，針對六大項網路違規問題進行整治，並且「首次」整頓利用AI製造虛假消息的違法行為。

網信辦公布內容指出，從今起為期一個月的「清朗·2025年春節網路環境整治」工作目標，進一步聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治群眾反映強烈的網路生態問題，讓春節氛圍更加健康。

本次整治內容也羅列大陸過去一年出現網路歪風，比如誇張不實的霸總劇、老年二婚倫理劇，同時「首次」整治利用AI製造虛假社會性消息誤導網民，或誘導網民前往存在安全隱患，以及網路消費以「先漲後降」等價格欺詐等行為，都列入違法政治對象。

該專項行動重點整治，分為6大方面。一是挑起極端對立問題。比如借大陸春節晚會、春節檔影視作品或者熱門體育賽事活動等話題，挑起互撕謾罵、拉踩引戰等行為；惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，發表歧視性內容；刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立，集中展示血腥殘忍畫面，宣揚暴力戾氣。

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲大陸誇張不實倫理短劇持續列為整治目標。（圖／翻攝自微博）

二是炮製不實訊息問題。利用年終盤點、返鄉見聞等形式，或者假冒外賣員、快遞員等群體，擺拍編造不實內容；假傳播涉公共政策、社會民生、春運出行等謠言訊息，虛構突發案事件原因、細節、進展等，發佈「陰謀論」等聳人聽聞的訊息；發佈誤導性旅遊攻略，誘導網民前往存在安全隱患的「野景點」、「打卡地」；虛構擺拍家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突劇情，傳遞不良價值觀；使用AI工具惡意炮製虛假形象、與春節相關的社會性話題，借機誤導網民，造成負面影響。

三是宣揚低俗惡俗問題。無底線炒作明星藝人、網紅群體緋聞隱私和情感八卦，打著春節演出、休閒娛樂等各類名義發佈推送含有低俗擦邊等內容的直播、短影音，開展惡俗或者帶有自虐自殘等傾向的直播PK，直播低俗搭訕或者騷擾路人等。以「挑戰吃播測試」「挑戰海量喝酒」等名義，變相發佈暴飲暴食、畸形飲食消息，借機獲取關注。

四是鼓吹不良文化問題。以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等導向不良內容，通過標注地點、突出背景畫面等方式進行隱形炫富。打著風水運勢、改命轉運、破除太歲等旗號，鼓吹炒作封建迷信陋習，提供網上算命占卜付費服務。

五是違法活動引流問題。通過發送虛假優惠鏈接、假冒客服退款等實施網路詐騙，利用「假期兼職」「薅羊毛」等活動誘騙網民刷單；帳單信息頁面、話題落地頁、評論區等位置，以網址鏈接、二維碼截圖、特殊字符等形式，發佈涉色情、賭博等外鏈信息，為線下違法活動引流；以各類棋牌小遊戲、奪寶闖關遊戲等名義，變相組織開展網絡賭博活動。

六是侵害消費者權益問題。在旅遊出行、電商購物、外賣訂餐等春節熱門服務領域，利用算法對相同商品實施差異化定價、進行大數據「殺熟」；惡意模糊優惠券領取條件、發放數量和使用規則等內容，或者以「先漲後降」等方式進行價格欺詐；直播過程中，利用虛假或令人誤解的商業宣傳，誤導消費者。

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