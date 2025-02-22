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大陸 大陸焦點 特派現場

權責不清、一刀切！　陸官媒點名「阻擾」民企亂象要集中整治

▲▼ 大陸國家主席習近平17日在北京人民大會堂東大廳出席「民營企業座談會」，任正非、馬雲、雷軍、馬化騰及王傳福，新一代梁文峰、王興興 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國家主席習近平17日在北京人民大會堂東大廳出席「民營企業座談會」 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院主辦的《經濟日報》發表署名「金觀平」，標題為《不折不扣落實支持民營經濟政策》的文章。該文強調落實民營經濟政策是當前工作重點，並且點名一些政策部門亂象，包括基層執行政策簡單一刀切、部門權責不清楚等情況，讓政策空轉，浪費行政資源，是挫傷民企和經濟增長。

文章表示，大陸總書記習近平17日在北京出席「民營企業座談會」上指出，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。這為當前和今後一段時間，各地各部門做好促進民營經濟發展工作指明瞭方向。

文章指出，登記在冊民營企業數量超5500萬戶，佔企業總數的比例超92%，在技術創新、吸納就業、轉型升級、開拓國際市場等方面都是不可或缺的力量，更憑借靈活的機制和敏銳的嗅覺，成為新技術、新業態的引領者。

文章進一步稱，民營經濟促進法立法進程加快推進，將相關內容以法律形式固定下來。也要看到，一些政策落實不好、效果不佳，部分地區和領域在市場准入、要素獲取等環節仍然存在隱性壁壘，民營企業「看得見門、進不去場」，這其中原因是多方面的。

文章特地點出，比如，一些政策制定的前期調研不夠、影響考慮不周，落地難度大阻力大。再如，部門之間權責不清，政策執行協調不足甚至「打架」。又如，一些基層單位執行政策簡單化甚至「一刀切」，初衷雖好，卻產生了反作用。有的政策空轉，不僅浪費行政資源，而且挫傷民營企業發展信心，影響經濟增長的內生動力。當前，民營企業克服困難應對挑戰，實現轉型升級，需要政策托舉；加強自主創新，做強做優做大企業，需要政策助力。

文章又說，「民營企業座談會」堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，著力解決拖欠民營企業帳款問題，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等一系列部署。「下一步，要不折不扣堅決執行，以系統思維打通政策落地『最後一公里』。」

文章稱，要降低民營企業享受政策的門檻，禁止設立苛刻條件、繁瑣手續，推廣數字政務，減少人為干預，杜絕「選擇性落實」，讓企業應享盡享、能用盡用。要強化政策協同，借「單一窗口」模式來打造一體化的執行機制，既避免跨部門的政策衝突，又讓企業能夠準確對接責任部門。

文章最後指出，要完善監督問責機制，對政策執行過程進行檢查評估，及時糾正偏差，對執行不力的情況予以懲處。推廣「企業滿意度」評估，鼓勵企業就政策執行提需求、談建議，相關反饋進一步調整完善，提高政策執行精準度。

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