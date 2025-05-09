民眾質疑「個資遭販售給罷團牟利」　三大電信深夜齊發聲明澄清

記者蘇晟彥／台北報導

近日隨著大罷免逐漸逼近，有議員就指出民眾反映無故收到「罷團傳送簡訊」，認為個資遭電信業者販售牟利，對此，9日晚間三大電信分別發出聲明嚴厲斥責，強調嚴格遵守《個人資料保護法》規範，絕對沒有販售個資行為，簡訊服務代理商詮力科技日前也聲明，與三大電信的合作僅限於簡訊發送服務，無法透過系統進行受眾行為或身分的分析。

▼三大電信針對用戶懷疑「個資遭販售給罷團」一事做出聲明。（資料照／記者崔至雲攝）



中華電信聲明

針對部分媒體報導電信業者疑和簡訊代發業者合作洩漏客戶個人資料乙節，中華電信聲明如下：

一、 中華電信對於客戶個人資料，一向嚴格恪守《個人資料保護法》規範，絕無提供客戶行動電話號碼或任何個資予簡訊代理商或任何團體發送簡訊。

二、 本公司僅提供企業客戶商業簡訊發送服務，由企業客戶或簡訊代理商自行輸入欲傳送商業簡訊之門號清單進行發送，並需符合電信相關法規之規定。