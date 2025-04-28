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母親節寵媽攻略太奢豪！中華電信網路門市大手筆放送　抽Club Med海島雙人假期、豪禮超過520項

▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

母親節想送媽媽一份超有感的驚喜～快看過來！今年中華電信火力全開，寵媽寵到最高點！4/21至5/20只要上中華電信網路門市申請指定方案，就能參加《寵愛全方位 媽媽禮最大》豪華抽獎活動，最大獎送你和媽咪去夢幻天堂，價值10萬的Club Med海島雙人假期，還有VIVISPA異國奢華SPA體驗、Samsung S25+旗艦神機、Hami Point 10,000點等超過520項寵媽好禮，讓媽媽直接升級女王等級的寵愛待遇！ https://cht.tw/x/84j4v

這篇整理最超值又送最多的方案報你知！第一步一定要把握網路門市的早鳥好康，即日起至4/30不限業務就能先參加早鳥抽獎，抽網友口碑爆棚的《漢來島語餐廳》Buffet四人餐券(價值6,000元)、《媽媽寶寶雜誌》與5萬點商品兌換金(價值2,896元)，不只如此，還有超人氣加碼活動從5/1開跑，抽中新光三越10,000元購物金與峇厘島名媛熱石SPA(價值4,000元)不是夢，網友狂讚：「這根本是母親節版的發年終」！

【母親節強檔 必看攻略】

►全期抽大獎(4/21-5/20)：今夏免費帶媽媽奢享《Club Med海島》假期($100,000) ！

►早鳥加碼(4/21-4/30)：不限業務，搶先抽！超人氣《漢來島語餐廳》四人buffet！

►限時快閃(5/1-5/12)：天天抽新光三越禮券1萬元、熱石SPA，5/13起還有驚喜好禮！

▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

【行動、寬頻、MOD全方位寵媽！多重優惠「霸氣」登場】

這次中華電信網路門市母親節超有誠意，從行動月租、光世代到MOD追劇組合，優惠通通給到滿！精采5G指定方案最高送出16,800點Hami Point與上網量160GB，搭配家電方案還能直接把原價26,800元的LG空氣清淨機0元帶回家，寵媽不手軟，今年母親節就靠它霸氣出手。

▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

►精采5G豪贈16,800點+上網量160GB，再抽Club Med海島雙人假期！

光世代申請/升速的網路限定贈禮也超有感，快幫媽媽升級網速，讓她追劇追好追滿！除了週週抽萬元購物金，升速光世代100M(含以上)最高送2,800點，新申請速在必行指定方案網路門市獨家最高送Hami Point 4,500點、網路獨家精品方案辦就送市值15,800元的日本製Ravilam美容儀，再加碼贈3,300點、Netflix高級版搭配Hami Video，每月只要$460，還能抽CPBL限量棒球＋520點回饋；申請MOD＋影劇館+用戶也享最高900點加碼，輕鬆打造專屬沙發女王時光！

▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

►HiNet光世代「速在必行」網路申請獨家加碼4,500點，週週再抽10,000點！

【行動派媽咪看過來！漫遊優惠、預付卡好康「隨時出發」】

如果你媽是行動派，今年母親節別只約吃飯，不如直接來趟說走就走的旅行！中華電信國際漫遊母親節檔期推出超殺優惠，最低只要日付20元，從日韓跳島到美加暢遊都OK，讓媽媽隨時拍照打卡都不卡！預付卡優惠更是多到選擇障礙，加1元多1件、計量升級不加價，還有5/1起快閃買1送1的計時型資費，儲值再抽520點超划算。就連加值服務也不容小看，Google One、KKBOX、資安守門員等年約方案不只送流量還送超商券、即享券，最高甚至抽到7-11千元禮券，邊用邊賺根本是隱藏福利！這波母親節，從旅遊、流量、娛樂到實體回饋一次包辦，誠意十足、福利滿點！

 ▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

►國際漫遊、預付卡、加值服務享母親節超殺優惠，再抽Hami Point 520點！

【點數變現金！Hami Go「聰明送禮」最高回饋15%】

不只優惠讓人瘋狂，懂得一起運用加碼送的點數更是王道！Hami Go兌點商城母親節祭出限定快閃活動！精選一票媽媽最想收到的夢幻好物像是王品餐券、tokuyo美腿機、LG濕拖機器人等熱門選品，通通可用Hami Point 1點折1元直接折抵，想換就換超爽快！這波母親節，把點數花得有感，還能默默幫自己荷包加分，根本神助攻！

▲▼中華電信,母親節,網路門市,雙人海島遊,抽獎。（圖／業者提供）

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【寵媽行動立即GO！中華電信網路門市獨家優惠限時開跑】

媽媽是全家的超強支柱，最值得被好好寵愛！今年母親節中華電信就是要幫你的寵媽行動升級再加碼，「寵愛全方位，媽媽禮最大」限時登場，4/21～5/20網路門市獨家推出全業務特惠方案，無論是申請行動、光世代還是MOD全都有好康，現在申請還有機會參加加碼豪抽520名好禮，越早辦越划算，獎品送到心坎裡～快上網手刀搶辦，把寵媽行動一次做到位吧！ https://cht.tw/x/84j4v

 

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