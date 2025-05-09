世壯運倒數天母棒球場狀況多　蔣萬安：符合安全標準規範

▲天母棒球場。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（9日）赴北市議會進行專案報告。針對下週將開幕的世界壯年運動會場館問題，民進黨議員許淑華指出，市府追加預算針對天母棒球場館修繕，經費到位卻仍沒有做改善。對此，蔣萬安說明，世壯運慣例都是使用既有場館，這些場館都要符合安全標準規範，對於天母棒球場也同樣符合標準。

許淑華表示，天母棒球經過會勘確實看見鋼筋裸露、場館老舊等狀況，因此預算追加3650萬，並向中央體育署申請5000萬預算，總金額達到1.45億。

許淑華說，下禮拜六就要開幕，但現在座位席仍舊鋼筋裸露，如果比較壯的民眾坐上去有可能會垮下來，其他還包括階梯龜裂、頂棚鏽蝕甚至壁癌等，「給了要求的預算，結果有做好？」

對此，體育局長游竹萍回應，「會等賽事結束後修繕」，但許淑華批，天母棒球場已要舉辦35場賽事，「你說準備好了，預算都給你，要等世壯運結束後再來修繕？」蔣萬安補充，世壯運慣例都是使用既有場館，這些場館都要符合安全標準規範，對於天母棒球場也同樣符合標準，賽事結束後會積極努力施作整修。

民眾黨議員黃瀞瑩也提到，世壯運倒數8天，蔣萬安去看了台北田徑場、體育場館等都直言還有進步空間，包含飲水機濾芯要換、油漆好，但至今仍沒有看到改善。蔣說，現在就是積極努力，希望賽事可以圓滿。

另外，黃瀞瑩也提到，世壯運賽事宣傳不力、沒有看到相關經濟效益，且賽程規劃不明的問題嚴重，「鐵人三項的比賽時間、領物資等都可以成為熱議話題，因為沒有人看得懂技術手冊」。

蔣萬安表示，場地問題會在比賽前封館做盤點。另外，確實國內外選手人數沒有達到原先預期，但是經過統計，今年的世壯運與各國舉辦時比參賽人數仍相當踴躍，歷屆可排到前3名；商業處則預估會帶來7億多元效益。