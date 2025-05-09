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下半年「多放3國定假」請假攻略來了！補假2次　12月請1休4

▲▼ 。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

▲今年底新增3天假。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日。其中，今年將可以多放9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日。《ETtoday新聞雲》整理下半年請假攻略。

在三讀前，今年下半年原本的連假，有5月底端午連假、10月中秋連假、10月國慶連假。立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」後，新增可放的假有9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日。

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值得注意的是，9月28日孔子誕辰紀念日適逢週日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日適逢週六。根據《紀念日及節日實施辦法》第 5-1 條內容指出，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日，均於次一個上班日補假。

換句話說，最新請假攻略要新增12月25日行憲紀念日的請法。從行事曆可見，今年12月25日落在週四，所以可以請12月26日，放25、26、27、28共4天。

下半年請假攻略如下（粗體字為新增部分）：

端午節（5/31）｜請5月26、27、28、29日，就可從5月24日一路休到6月1日，共休9天。

孔子誕辰紀念日（9/28）｜適逢週日，補假後應從9月27日休到9月29日，共休3天。

中秋國慶日（10/6、10/10）｜請10月6、7、8日，就可從10月4日一路休到10月12日，共休9天。

台灣光復暨古寧頭大捷紀念日（10/25）｜適逢週六，補假後應從10月24日休到10月26日，共休3天。

台灣行憲紀念日暨耶誕節（12/25）｜請12月26日，就可從12月25日休到28日，共休4天。

提醒大家，目前人事行政總處尚未更新2025年行事曆，詳細休假日、補假及是否需補班仍以人事行政總處為準。

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