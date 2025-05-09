勞動節全國放假　教團肯定：終結分化的怪現象

▲全教總努力6年，勞動節終於成為國定假日，終結勞動者分化的怪現象。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增勞動節、教師節等5天全國放假日。全國教師工會總聯合會表示，倡議6年的勞動節成為國定假日，正式終結一國兩制放假亂象及勞動者分化的怪現象。教師團體則認為，928成為國假，是對教師專業的正面肯定，卻不能掩蓋教師所處職場環境日益惡化的事實。

立法院今天三讀通過「紀念日及節日實施條例」，除了原有11個國定假日中，新增放假4日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜；另外，5月1日勞動節原先僅有勞工放假，改為全國統一放假。

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全教總表示，從2019年2月起，全教總即吹響五一勞動節應全民放假的號角，2200多個日子以來，持續從行政、立法、媒體及社會團結等4大面向，倡議6年的五一國定假明訂在條文中，正式終結一國兩制的放假亂象，以及勞動者分化的怪現象，台灣勞動人權史，終於能翻到下一個篇章。

全國高級中等學校教育產業工會則指出，立法院三讀通過，將5月1日「勞動節」與9月28日「孔子誕辰紀念日」明定為全國放假日，對此決議表達肯定，這是國會與政府對教育人員長期勞動付出的基本尊重，也是對教師專業的正面肯定。不過，全中教認為，此項象徵性進展，絕不能掩蓋教師所處職場環境日益惡化的事實。

另外，全國教育產業總工會表示，立法院三讀通過教師節放假，落實將該節日實際還給教師，除了能讓全國教師「開始」覺得有被尊重，政府也要接續起帶頭作用，讓整個社會對老師有更多的尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

全教產進一步指出，五一勞動節過去是差別式放假，包括私立幼兒園、保母等勞工均放假，教師未滿6歲子女在勞動節當天缺乏人照顧，但教師仍需上班上課，造成極度的不便，現在全國放假，讓五一勞動節當天教師之子女有人照顧，協助營造友善職場育兒措施，落實性別工作平等法。