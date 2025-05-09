藍白共推「國定假日增4+1天」　民眾黨轟：民進黨從頭到尾不想修法

▲民眾黨慶祝藍白共推的「紀念日及節日實施條例」三讀通過。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

立法院今（9日）三讀通過藍白共推的「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4日，另外，五一勞動節也改為全國放假，民進黨出席委員則全部投下反對票。對此，民眾黨表示，今日三讀，民進黨還在擋，但真相是，民進黨從頭到尾都不想修法，千方百計找藉口，從委員會杯葛到黨團協商、幾個月來一事無成，民進黨政府忙於政治鬥爭，無心解決勞工問題，民眾黨絕不再縱容漠視勞權，提升台灣勞工生活品質、讓民眾黨來。

民眾黨表示，台灣民眾黨、國民黨與無黨籍立委共同推動「紀念日及節日實施條例」，今天三讀通過！一共新增4+1天放假日，包含：9/28 孔子誕辰紀念日、10/25台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12/25行憲紀念日以及小年夜，另外，五一勞動節也改為全國統一放假！修法也明定，原住民族歲時祭儀：由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。

民眾黨表示，台灣經濟成長仰賴勞工血汗，民進黨政府卻長期打壓勞工、不但收回七天假，還要人民無條件做功德，讓台灣變成長工時、低工資、稅收超徵的血汗之島，勞動成果無法共享、勞動權益更被迫犧牲。

民眾黨指出，今日三讀，民主進步黨立委還在擋，一下他們說「搞不清楚條文有什麼」、一下說「大家史觀沒有統一」、「沒有共識」、「紀念不一定要放假」、「草率表決」，但真相是，民進黨從頭到尾都不想修法，所以千方百計找藉口，從委員會杯葛到黨團協商、幾個月來一事無成，今日院會討論，綠委蘇巧慧甚至將在野黨立委希望維護勞工權益的好意，說成是「菜市場喊價」，批提案委員隨便挑幾個日子、討論品質低落。

民眾黨再指，蘇巧慧的發言，不僅昧於事實，更沒有站在勞工角度發聲、詆毀人民爭取勞動權益的正當性、還不知民間疾苦的把「菜市場喊價」當負面形容詞，她不知道基層的勞動者、市場從業人員是辛苦工作賺錢，不像民進黨許多立委整天鬧事當薪水小偷，勞工當然要能省則省、該爭取就爭取，該捍衛就捍衛，民進黨打著照顧勞工的旗幟風光執政、拿到政權卻不斷背棄人民，還打臉過去自己曾經提出國定假日要入法，人民才有保障的主張。

最後，民眾黨強調，民進黨政府忙於政治鬥爭，無心解決勞工問題，近三任勞動部長許銘春、何佩珊、洪申翰只見酬庸、毫無專業，民眾黨絕對不會再縱容民進黨漠視勞權、讓民進黨將勞動權益砍到血本無歸、繼續惡化，全力提升台灣的勞工生活品質、讓民眾黨來。

▼「紀念日及節日實施條例」表決。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）