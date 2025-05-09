國定假日修法通過假變多！　人總：將重行公告114年辦公日曆表

▲立法院院會三讀通過國定假日草案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日。其中，今年下半年可多放9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日。對此，人事行政總處表示，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃115年辦公日曆表，相關作業尚在進行中。

在藍白人數優勢下，立法院今三讀通過國民黨、民眾黨的「4+1」版本「紀念日及節日實施條例」。三讀條文明定，主管機關為內政部，紀念日之名稱及日期如下：一、中華民國開國紀念日：1月1日。二、和平紀念日：2月28日。三、國父逝世紀念日：3月12日。四、反侵略日：3月14日。五、民族平等紀念日：3月21日。六、革命先烈紀念日：3月29日。七、言論自由日：4月7日。八、原住民族抵抗日：6月26日。九、解嚴紀念日：7月15日。

十、原住民族日：8月1日。十一、終戰紀念日：8月15日。十二、八二三紀念日：8月23日。十三、國家防災日：9月21日。十四、孔子誕辰紀念日：9月28日。十五、國慶日：10月10日。十六、臺灣聯合國日：10月24日。十七、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月25日。十八、國父誕辰紀念日：11月12日。十九、行憲紀念日：12月25日。二十、全國客家日：12月28日。

三讀條文第四條明定，下列紀念日均放假一日，其餘均不放假：一、中華民國開國紀念日。二、和平紀念日。三、孔子誕辰紀念日。四、國慶日。五、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日。六、行憲紀念日。