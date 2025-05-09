快訊／6縣市「高溫警示」　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，因西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今（9）日白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號，請注意。

根據觀測，雲林南改斗南分場測站在中午12時22分已測得37.1度，台南崎頂11時40分也飆到36.8度，彰化溪湖11時50分達到36.6度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：屏東縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣增加，南部及東南部偶有零星短暫陣雨，其他地區雲量亦逐漸增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其北部、宜、花地區及中南部山區雨勢明顯；晚起隨著鋒面接近，中部以北地區將再轉為有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨發生。

氣溫方面，各地高溫普遍來到30至34度，尤其台南及高雄近山區處可達36度以上，東南部則有焚風發生的機率；至於低溫各地普遍為22至27度。



資料來源：氣象署