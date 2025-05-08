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再海放頭旗！白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖鑾轎北返清晨6點自溪湖糖廠起轎後，一路沿著彰水路前進，中午進入彰化市區，在私立正德高中2點起駕，在中華西路與金馬路口出現戲劇性的一幕，媽祖鑾轎三度停駕猶豫，最終選擇轉向金馬路北上，這個決定讓在場信眾既驚又喜，一名媽媽帶著一名男童跪在鑾駕前虔誠祈禱，小男孩雙手合十，專心向媽祖祈求，媽祖為她母子倆停轎撫慰5分鐘之久，令一旁的信眾非常感動。

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

這次改道金馬路是白沙屯媽祖自2020年以來首次未依照慣例行走彰化市區主要道路，也未經過台1線中山路上的彰化縣政府及縣議會一帶。許多早已在中山路等候多時的信眾和商家，見到頭旗經過時原本歡欣鼓舞，沒想到隨後卻發現媽祖鑾駕並未跟進。

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

在金馬路的行進過程中，發生了一段令人動容的插曲。一位母親帶著年幼的男童跪在鑾駕前虔誠祈禱，小男孩更是雙手合十，專心致志地向媽祖訴說心願。這一幕讓在場所有信眾都為之動容，現場頓時安靜下來，眾人屏息以待。媽祖鑾駕特別為這對母子停留了約5分鐘之久，細心聆聽他們的祈求，之後才繼續前行。

儘管這次路線改變讓部分信眾撲空，但仍有大批虔誠信眾緊跟媽祖腳步。沿途可見許多民眾手持清香，跪地膜拜，展現對媽祖的虔誠信仰。這種「粉紅超跑」獨有的宗教感染力，再次在彰化街頭上演，信眾展現對白沙屯媽祖虔誠信仰。

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖鑾駕繼續向北前行，信眾們也持續以最虔誠的心跟隨，台中市警方預計媽祖鑾駕傍晚從大度橋進入轄區，沿著台一線沙田路一路北上，如果媽祖鑾轎沒有駐駕轄內，晚間便可進入清水警分局轄區，反之，則預計9日中午前離轄。

這場年度宗教盛事不僅展現台灣民間信仰的活力，更見證了人與神明之間那份最純粹的情感連結。無論媽祖選擇哪條路徑，信眾們的虔誠之心永遠不變。

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲一名媽媽帶著男童跪地祈求媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

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