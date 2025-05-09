頭旗首度被跨縣市海放！粉紅超跑徘徊轉往海線　媽祖心意曝光了

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖鑾轎今日清晨5點從彰化市起駕。眾人原以為鑾轎將循往例沿台一線中山路前行，跨越大度橋進入台中烏日，不料神轎卻突然轉向，改走海線濱海路，在伸港哪吒行館停駐30分鐘，其行蹤飄忽難測，連負責開路的頭旗車再度「海放」，被迫在台中市龍井區苦苦等待，而媽祖轉向海線後，信眾也終於知道姐的的心意了！

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖行徑無法預測，多數信眾原先猜測鑾轎會走彰化中山路，經大度橋進入台中大肚，再沿大肚沙田路回鑾。然而媽祖卻選擇了截然不同的路徑：改走彰化國聖路，左轉沿著國道3號高架橋下的平面道路前進。

▲白沙屯媽祖上午停轎伸港哪吒行館。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

此時先行的頭旗車早已過橋抵達台中，造成頭旗車與鑾轎相隔近3公里的特殊情況，兩者甚至分處不同縣市，形成難得一見的「跨縣市脫節」場面。媽祖轉回伸港鄉哪吒行宮停駕30分鐘，這場意外改道，眾人才恍然大悟，原來媽祖心心念念惦記著連續多日徹夜未眠的志工群，特別轉往台17線感謝他們。

▲白沙屯媽祖為辛苦的志工群停轎賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）