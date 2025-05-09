　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頭旗首度被跨縣市海放！粉紅超跑徘徊轉往海線　媽祖心意曝光了

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖鑾轎今日清晨5點從彰化市起駕。眾人原以為鑾轎將循往例沿台一線中山路前行，跨越大度橋進入台中烏日，不料神轎卻突然轉向，改走海線濱海路，在伸港哪吒行館停駐30分鐘，其行蹤飄忽難測，連負責開路的頭旗車再度「海放」，被迫在台中市龍井區苦苦等待，而媽祖轉向海線後，信眾也終於知道姐的的心意了！

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖行徑無法預測，多數信眾原先猜測鑾轎會走彰化中山路，經大度橋進入台中大肚，再沿大肚沙田路回鑾。然而媽祖卻選擇了截然不同的路徑：改走彰化國聖路，左轉沿著國道3號高架橋下的平面道路前進。

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖上午停轎伸港哪吒行館。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

此時先行的頭旗車早已過橋抵達台中，造成頭旗車與鑾轎相隔近3公里的特殊情況，兩者甚至分處不同縣市，形成難得一見的「跨縣市脫節」場面。媽祖轉回伸港鄉哪吒行宮停駕30分鐘，這場意外改道，眾人才恍然大悟，原來媽祖心心念念惦記著連續多日徹夜未眠的志工群，特別轉往台17線感謝他們。

▲白沙屯媽祖上午徘迴中彰交界，頭旗車在台中等待。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖為辛苦的志工群停轎賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次
怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不
冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍
快訊／少了柯瑞　勇士G2被打爆慘輸
印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　專家評巴空軍「強悍」優勢
女大生產死胎嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」
漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　輕判罰俸3月約40萬
2歲童「躲UNIQLO外套展示架」便便　爸道歉：有屎味請聯絡
誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

獨／白沙媽「最萌補給站」出動　美魔女香燈腳初體驗「超感動」

國1北上岡山段火燒車！烈火直竄天際「一度回堵10km」　駕駛消失了

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不捨

少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次

女大生產死胎卻落跑害嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」獲輕判

妻「結拜兄妹」留祝福紙條離家　夫等3年心碎離婚

漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　職務法庭輕判罰俸3月約40萬

「跑山族」注意！屏東台24線4個月「1死25傷」　警要出手了

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

獨／白沙媽「最萌補給站」出動　美魔女香燈腳初體驗「超感動」

國1北上岡山段火燒車！烈火直竄天際「一度回堵10km」　駕駛消失了

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不捨

少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次

女大生產死胎卻落跑害嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」獲輕判

妻「結拜兄妹」留祝福紙條離家　夫等3年心碎離婚

漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　職務法庭輕判罰俸3月約40萬

「跑山族」注意！屏東台24線4個月「1死25傷」　警要出手了

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

社會熱門新聞

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

朱亞虎尷尬認　忌妒應曉薇花集團錢

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

越籍移工丟400萬元　雇主傻：他月薪才3萬多

即／他騎YouBike鬼切　騎士頭撞地身亡

疑遭岳家輕視…抓漏工殺妻「抱4月大女兒」等警上門！

夫外遇酒店女　妻見露骨對話心碎提告

2國小童舉手走行穿道被無視　10車不讓下場來了

國軍男長官逼男下屬口交　賠20萬獲緩刑

426凱道「竹市養生館」老闆娘　涉暴力討債收押

國防醫學院恐怖情人！　樓梯間性侵毆打前女友

漂亮女檢座王涂芝4度放行郭哲敏　獲輕判罰俸3月

更多熱門

相關新聞

獨／白沙媽「最萌補給站」出動　美魔女香燈腳初體驗

獨／白沙媽「最萌補給站」出動　美魔女香燈腳初體驗

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜行程，沿路上有各式能量補給站，要讓香燈腳們補足體力，而幼兒園也化身「最萌補給站」，可愛小朋友們親手發送餅乾跟水，坐在一旁休息的「美魔女香燈腳」也表示，很開心能參與這種有趣又令人感動的文化。

頭旗今年一直被海放　信徒笑：媽祖用心良苦

頭旗今年一直被海放　信徒笑：媽祖用心良苦

疑遭岳家輕視…抓漏工殺妻「抱4月大女兒」等警上門！

疑遭岳家輕視…抓漏工殺妻「抱4月大女兒」等警上門！

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

關鍵字：

彰化大肚龍井白沙屯拱天宮影音

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面