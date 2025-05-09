恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

▲男多年來假裝妻子還活著，盜刷信用卡瘋狂購物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子殘忍殺害妻子後，將斷腿丟到垃圾箱中，還用對方信用卡瘋狂購物，購買豪華遊艇與名車送給新女友，逍遙法外20多年，直到警方使用最新的鑑識技術，才終於讓男子落網。

72歲男子波特(Jack Dennis Potter)被控殺害54歲妻子羅莉(Laurie Diane Potter)，死者的斷腿於2003年10月5日在聖地牙哥牧場(Rancho San Diego)當地一個大樓垃圾箱中被發現，警方雖然用盡當時所有技術希望能夠確認斷腿身分，但是都沒有成功，讓案件成為一起懸案。

San Diego man sentenced for killing wife in ’03; put severed legs in trash https://t.co/JXS3CmfFS9 — New York Daily News (@NYDailyNews) May 3, 2025

直到2020年，聖地牙哥郡警方使用最新的DNA調查系統，透過斷腿DNA追蹤到死者的成年兒子身分，進而確定死者是54歲女子羅莉。調查人員發現，羅莉雖然下落不明，波特卻一直沒有對外通報失蹤，還利用她的身分獲取錢財。

波特落網後，於2025年2月開庭前終於對謀殺罪認罪，坦承他用枕頭悶死妻子，並且以死者的名義開設多個信用帳戶，進行了大量奢侈消費，並將名車與船送給新女友。近來被判處15年至終身監禁。