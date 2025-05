恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

▲男多年來假裝妻子還活著,盜刷信用卡瘋狂購物。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名男子殘忍殺害妻子後,將斷腿丟到垃圾箱中,還用對方信用卡瘋狂購物,購買豪華遊艇與名車送給新女友,逍遙法外20多年,直到警方使用最新的鑑識技術,才終於讓男子落網。

72歲男子波特(Jack Dennis Potter)被控殺害54歲妻子羅莉(Laurie Diane Potter),死者的斷腿於2003年10月5日在聖地牙哥牧場(Rancho San Diego)當地一個大樓垃圾箱中被發現,警方雖然用盡當時所有技術希望能夠確認斷腿身分,但是都沒有成功,讓案件成為一起懸案。

