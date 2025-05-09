美國財長貝森特：中國不該再被視為「發展中國家」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日表示，美中經貿會談10日將在瑞士日內瓦登場，雙方將展開談話。不過，他也再度強調，中國作為世界第二大經濟體，不該再被視為「發展中國家」。

貝森特7日出席眾議院財經事務委員會聽證會時表示，「美國優先」並不意味著「美國孤立」。相反，美國正尋求在國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等國際機構中擴大領導地位，以恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特表示，美國正在與18個重要的貿易夥伴談判，但他不能在會中透露談判細節，這有損美國人民利益。但他確信，一旦雙方達成共識，各國將信守承諾。

貝森特、貿易代表葛里爾8日將訪問瑞士，並在10日與中國國務院副總理何立峰會面，商討關稅議題。貝森特接受福斯新聞訪問時表示，他此行重點是降溫，而非快速達成一項龐大的貿易協議。

對此，貝森特在公聽會上表示，雙方10日展開談話，但會不會達成協議，最後仍由總統川普做決定。不過，他再次強調，中國是時候從「發展中國家」畢業了，尤其是作為世界第二大經濟體，不該再被視為發展中國家。

事實上，貝森特4月23日在國際金融協會發表講話時就曾點名中國，稱中國依賴製造業出口的經濟模式不可持續，並敦促IMF嚴格監督順差國家的扭曲政策，同時，世界銀行應對中國等已達畢業標準的國家停止貸款，以提升組織的資源效率與減貧成效。

當時貝森特就指出，中國是世界第二大經濟體，被視為「發展中國家」是荒謬的，若其想在全球經濟扮演名符其實的重要角色，那就該先「畢業」。

▼貝森特（左）表示，美中10日展開談話，但是否達成協議，仍由川普（中）決定。（圖／路透）