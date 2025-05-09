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比爾蓋茲「不想再等了」　震撼宣布20年內裸捐6兆財產

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／路透）

▲比爾蓋茲宣布捐出6兆財產。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

身家數千億美元的微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）再度躍上全球新聞版面，他8日宣布，計畫在未來20年內捐出「幾乎全部」的財產，約2000億美元（約台幣6兆元），用來拯救生命和幫助脫貧，並在2045年底關閉蓋茲基金會。他說，他不想再等這麼久才捐出大部分的財產，並誓言不讓「他死時仍是富豪」成為人們對自己的評價。

69歲的比爾蓋茲於2000年創立了蓋茲基金會，原計畫基金會要在他過世後仍能持續運作數十年，繼續投入他的財產。但他8日拋出震撼彈，表態「不想再等這麼久」才捐出大部分的財產，將透過基金會在2045年前捐出2000億美元，比原計畫更快地把這些錢拿來回饋社會，他正在加速處理自己幾乎全部的財產，希望藉由這筆資金實現包括消除小兒麻痺、減少全球貧困等問題。

這位慈善家兼企業家說，他希望加快基金會致力於實現全球健康、平等的工作，拋磚引玉，為其他億萬富翁樹立榜樣。他還在發文中指出，「等我死後，人們會對我有很多評價，但我決心不讓『他死時仍是富豪』成為評價之一。」這世界還有太多迫切需要解決的問題，而自己不應握有這些能用來幫助他人的資源。

蓋茲基金會是全球最大的慈善機構之一，自成立以來已經捐出超過1000億美元，資助疫苗開發、治療方法來對抗全球性疾病。比爾蓋茲預計，2045年12月31日基金會將永久關閉，未來20年，基金會將致力於三大主要目標，包含：終結可預防的婦幼死亡、消除致命傳染病以及讓數億人脫離貧困。

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