新教宗「良十四世」首場講話　籲世人搭起橋樑

▲美國紅衣主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選為新教宗，名號「良十四世」。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

羅馬天主教新任教宗良十四世今日正式當選，並首次以教宗身分在聖伯多祿廣場向群眾發表演說。他呼籲全世界攜手「搭起橋樑」，致力於為所有人創造和平。

根據法新社與CNN報導，良十四世站上陽台後，情緒激動地向群眾揮手，並以「願你們平安」作為他第一句公開致詞，展現出溫暖的姿態。

他特別提到已故教宗方濟各，並以義大利語致敬：「讓我們謹記教宗方濟各祝福羅馬的微弱聲音。在復活節那個清晨，他向全世界傳遞了祝福。請允許我延續那份祝福。天主愛我們，愛每一個人。邪惡終將無法得勝。」

良十四世也感謝所有樞機主教的支持，讓他有機會領導天主教會。他隨後改用西班牙語，向秘魯的教區表達深情致意。

良十四世曾在秘魯特魯希略服務10年，並於2015至2023年間擔任奇克拉約的主教。他提到：「致我摯愛的秘魯教區，感謝忠實的信徒們陪伴主教，分享信仰，並為教會的忠誠付出心力。」

在演說中，良十四世勾勒了他對天主教會的未來願景。他強調教會應成為「搭起橋樑」的象徵，並透過對話與仁慈展現愛心。他呼籲全球信徒共同努力，以愛與包容的態度交流，創造更和諧的世界。