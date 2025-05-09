快訊／白煙升起！梵蒂岡選出新任教宗　全球矚目接班人即將現身

▲梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）升起白煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

天主教會7日召開樞密會議（Conclave），選舉第267任教宗，歷經4輪投票，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）稍早終於冒出白煙，象徵樞機主教團已選出新任教宗，接替教宗方濟各。雖然新教宗身分尚未公布，但預計將於1小時內現身西斯汀教堂陽台，正式向世人亮相。

教宗方濟各（Pope Francis）4月21日以88歲高齡辭世後，133名樞機主教將為全球14億天主教徒選出最新領袖。他們進入西斯汀教堂，發誓嚴守秘密，並且展開選舉程序。每輪投票結束後會焚燒票紙，並加入化學劑讓煙霧呈現不同顏色。其中，黑煙代表投票未達成共識，白煙則代表選出新教宗。

根據梵蒂岡新聞網報導，在7日第一輪並未有人選產出，當地時間8日早上進行的兩輪投票中仍無結果，直至當地時間8日約下午4點展開的第四輪投票，梵蒂岡西斯汀教堂才終於竄出白煙，象徵樞機主教團已選出新任教宗，接替教宗方濟各。

接下來，一名樞機主教將走上聖伯多祿大教堂的陽台，以拉丁語宣告「我們有了教宗」（Habemus Papam），公布其本名與教宗名號。隨後，新教宗本人會在西斯汀教堂的「淚水之室」更換白色教宗服飾，走上陽台向全世界發表首次公開談話。