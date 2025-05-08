快訊／教宗選舉「第2輪投票」沒結果　梵蒂岡西斯汀教堂飄黑煙

▲梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）再度飄出黑煙。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

天主教會7日召開樞密會議（Conclave），選舉第267任教宗。就在剛才，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪再度升起黑煙，代表第2輪投票之中，尚未選出新任的天主教會領導人，樞機主教們將繼續表決下去。

教宗方濟各（Pope Francis）4月21日以88歲高齡辭世後，133名樞機主教將為全球14億天主教徒選出最新領袖。他們進入西斯汀教堂，發誓嚴守秘密，並且展開選舉程序。每輪投票結束後會焚燒票紙，並加入化學劑讓煙霧呈現不同顏色。其中，黑煙代表投票未達成共識，白煙則代表選出新教宗。

在7日的投票中，僅進行一輪投票，自8日開始，每天最多可進行4輪，上午與下午各2輪。選舉由未滿80歲的樞機主教投票，當選人需取得2/3以上票數，由於這次一共133名樞機主教具備投票資格，意味著當選門檻至少必須獲得89票。

在7日的首輪投票中，西斯汀教堂的煙囪升起黑煙，意味著尚未達成共識。依據過往慣例，首輪無結果並不罕見，但通常幾天內就會有結果。

選舉結果出爐後，在西斯汀教堂內，地位最高的樞機主教會詢問當選人，「您是否接受被選為教宗？」對方表示接受的那一刻起，即正式成為教宗。接著，樞機主教又會詢問，「您希望以何名號作為教宗？」所選的名字將成為其教宗名號。

與此同時，西斯汀教堂的煙囪也將升起白煙，象徵「教宗已選出」。接下來，一名樞機主教將走上聖伯多祿大教堂的陽台，以拉丁語宣告「我們有了教宗」（Habemus Papam），公布其本名與教宗名號。隨後，新教宗本人會在西斯汀教堂的「淚水之室」更換白色教宗服飾，走上陽台向全世界發表首次公開談話。