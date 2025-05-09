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談判前開第一槍！川普鬆口對中關稅「降到80%」　決定權在他

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普在美中貿易談判登場前夕於社群平台連發貼文，拋出對中國進口商品課徵「80%關稅」的構想，暗示可能調降目前高達145%的關稅水準，並強調中國應對美國開放市場，並將關稅議題交由財政部長貝森特（Scott Bessent）主導。外界認為，川普此舉是在一手施壓、一手試探，為即將展開的雙邊談判營造空間。

川普9日在自家社群媒體Truth Social發文表示，「中國應該對美國開放市場，這對他們來說大有好處！封閉市場不再行得通！」隨後他又補充，「對中國商品課徵80%關稅似乎是合理的，交由史考特決定。」目前，美國對中國部分產品加徵的關稅稅率高達145%，若調降至80%，將是顯著讓步，但仍高於美英最新協議設定的10%基礎稅率。

這一系列發言正值美中兩國預計於周末（10、11日）在瑞士日內瓦舉行高層級貿易會談之際。美方將由財長貝森特及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表，與中國國務院副總理何立峰會晤，這是自川普政府對多國展開「對等關稅戰」以來，雙方首度進行正式對話。外界普遍認為，會談不太可能立刻達成全面協議，但可望為後續談判奠定「穩定的基礎」。

川普的貼文雖未明確表示80%是否為最終或暫時稅率，但已被市場解讀為對北京釋出善意的初步姿態。分析人士指出，川普近期剛與英國達成歷史性初步貿易協議，未來可能試圖以相似策略推進與中國、歐盟等經濟體的談判進程。Northlight資產管理公司投資長Chris Zaccarelli表示，「若美國能迅速簽訂更多協議，將有助於恢復市場信心。」

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

不過中國方面可能不會輕易接受川普所稱的「80%合理關稅」，儘管這遠低於目前水準，但仍被視為高關稅門檻，有可能在談判中被視為美方藉關稅手段施壓的策略。目前中方針對美國商品的反制關稅也高達125%，雙邊貿易壁壘情勢仍未解除。川普則強調，「稅率不可能再更高了，下一步只能是下降。」

根據美國貿易代表辦公室資料，2024年美中貿易總額仍為全球焦點，美方對中出口金額為1435億美元，進口則高達4389億美元。市場普遍關注，此輪會談是否能為世界兩大經濟體之間的貿易緊張降溫，並對全球供應鏈與金融市場帶來穩定力量。

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