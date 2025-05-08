越南員工做12年「丟失400萬」為了還錢？　雇主驚：都沒花錢機會

記者許力方／綜合報導

台南驚傳台鐵上「撿到400萬」案，鐵路警察昨（7日）晚間接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘區間車自台南中洲北上，於台南站下車時疑似遺留裝有巨款的提袋，胡男嚇得求助協尋，並由列車長順利尋獲。經調查，胡南平時從事石材買賣，這筆錢是要還姊夫的欠款，雇主則私下向媒體透露，員工幾乎都沒有花錢機會。

鐵路警察局高雄分局新營派出所警務員兼所長鄭吉役表示，昨晚約8時許接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，於台南站下車時疑似遺留裝有鉅款的提袋，胡姓男子事後向台南站服務台求助，表示包包內裝有大筆現金，請求協尋。

台鐵列車長接獲通報後，立即在車廂內搜尋，果然在車廂間找到一只與旅客描述相符的提袋，列車於7日晚上8時55分抵達新營站，由列車長交由新營站站務人員保管。經警方清點，內有現金約400萬元，初步無其他可疑物品，查核後已聯絡上胡男，約定今晚請他親自到新營站辦理點交手續。

▲台鐵區間車驚傳「撿到400萬」。（示意圖／記者李姿慧攝）



初步了解，胡男在嘉義一家石材工廠工作多年，透過姊夫協助聯絡警方和台鐵，警方後續懷疑案情不單純，聯絡到仲介公司，前往嘉義的石材廠找人。胡男向警方表示，這筆400萬元是要還給姊夫的欠款，有一部分是跟同事借的，後續取回將委由律師陪同。

雇主接受媒體訪問時指出，這筆巨款與公司無關，公司也不可能讓員工帶著這麼多錢在外面跑，還私下透露胡男在工廠工作12年了，平時都住在員工宿舍，「他們幾乎都沒有花錢機會」，如果真有這麼多錢，「不然也拿來借老闆周轉一下吧？」