「愛情許願池」5／17河樂浪漫開張　黃偉哲邀情侶來台南粉紅放閃抽好禮

▲台南河樂廣場將於5月17日啟動「愛情許願池」，市長黃偉哲親自宣傳並體驗扭蛋抽獎活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接甜蜜520情人節，台南市政府將自5月17日至6月30日，在中西區河樂廣場打造「Double52000愛情許願池」，用超過10萬顆粉紅泡泡球營造夢幻場景。

市長黃偉哲9日出席活動記者會並親自體驗扭蛋機，抽中五星飯店雙人晚餐兌換券，笑稱要帶太太來浪漫約會，他也邀請全台情侶攜手來台南放閃，留下最甜蜜的回憶。

黃偉哲表示，台灣情人節文化豐富，從西洋情人節、白色情人節、七夕到5月20日，民眾以「520」諧音「我愛你」表達心意，已成為國人心中重要的浪漫節日。他強調：「不必飛到羅馬許願池，在台南河樂廣場就能實現浪漫與實惠兼具的約會。」

觀旅局指出，許願池主打互動體驗，民眾投下綵球即有機會獲得「驚喜球」，內含超過1600項獎品、總價值逾50萬元，包括台南特色伴手禮、旅宿券與觀光折扣。現場另設有「玫瑰花打卡區」、「幸福扭蛋機」與期間限定愛情市集，5月17日與18日將匯聚甜點、文創商品與特色小物，是情侶共度520的理想場域。

此外，自即日起至5月20日，只要至「台南旅遊」粉專指定貼文按讚、分享並標記想一起許願的物件，就有機會抽中「虎頭埤雙人遊套票」，將抽出100名幸運得主，鼓勵民眾踴躍參與線上活動，線上線下一起浪漫放閃。