免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025家樂福文化藝術季將於5月23日至25日在台南新營體育園區盛大登場！今年邀來三大國家級表演團隊，包括「十鼓擊樂團」、「即將成真火舞團」、「紙風車劇團」接力夜間演出，加上多組在地藝術團體日間演出、永續市集、千人立蛋等活動，全程免費，預料將吸引大批民眾共襄盛舉。

台南市長黃偉哲9日出席記者會，與市議員沈家鳳、王宣貿及多位立委與議員服務處代表齊聲邀請全台民眾走進台南。他表示，家樂福文化藝術季自2009年舉辦以來，2018年首次移師台南，今年再度回歸，令人期待。今年活動從夜戲到日戲，視聽饗宴一波接一波，結合在地元素與國家級製作，勢必精彩可期。

黃偉哲也特別推薦現場超過半數市集攤位都是「台南好物」，歡迎家樂福通路將這些優質在地選品引進門市，讓更多人吃出台南、買出台南的魅力。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉指出，藝術是創意與共融的展現方式，此次特別選擇在有農村文化底蘊的新營舉行，展現社區共創力量。執行長蘇小真則表示，藝術季也將結合「2050淨零綠生活」目標，落實永續行動，今年以「美好蛋生」為主題，全場市集使用非籠飼雞蛋，讓民眾透過飲食參與改變，支持動物福利與畜牧轉型。

為期三天的藝術季內容豐富，除夜戲三大團隊演出外，日戲則由「蒙納米豎琴樂團」、「韋瓦笛室內樂團」、「蘭花刀」、「樂耘舞集」、「磐果舞蹈劇場」、「SFC街舞團」及「孩子的書屋 書屋鼓隊」等團體輪番演出。另有永續市集、主題展覽、立蛋挑戰、永續玩偶大遊行等親子互動活動，適合全家同樂。活動全程免費，更多詳情可上家樂福文教基金會官網（https://www.carrefour.org.tw/）或臉書查詢。