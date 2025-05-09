　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025家樂福文化藝術季將於5月23日至25日在台南新營體育園區盛大登場！今年邀來三大國家級表演團隊，包括「十鼓擊樂團」、「即將成真火舞團」、「紙風車劇團」接力夜間演出，加上多組在地藝術團體日間演出、永續市集、千人立蛋等活動，全程免費，預料將吸引大批民眾共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲9日出席記者會，與市議員沈家鳳、王宣貿及多位立委與議員服務處代表齊聲邀請全台民眾走進台南。他表示，家樂福文化藝術季自2009年舉辦以來，2018年首次移師台南，今年再度回歸，令人期待。今年活動從夜戲到日戲，視聽饗宴一波接一波，結合在地元素與國家級製作，勢必精彩可期。

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別推薦現場超過半數市集攤位都是「台南好物」，歡迎家樂福通路將這些優質在地選品引進門市，讓更多人吃出台南、買出台南的魅力。

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

家樂福文教基金會董事長吳靜吉指出，藝術是創意與共融的展現方式，此次特別選擇在有農村文化底蘊的新營舉行，展現社區共創力量。執行長蘇小真則表示，藝術季也將結合「2050淨零綠生活」目標，落實永續行動，今年以「美好蛋生」為主題，全場市集使用非籠飼雞蛋，讓民眾透過飲食參與改變，支持動物福利與畜牧轉型。

▲台南市長黃偉哲出席2025家樂福文化藝術季宣傳記者會，三大國家級團體將於5/23-25在新營體育園區演出，活動免費入場。（記者林東良翻攝，下同）

為期三天的藝術季內容豐富，除夜戲三大團隊演出外，日戲則由「蒙納米豎琴樂團」、「韋瓦笛室內樂團」、「蘭花刀」、「樂耘舞集」、「磐果舞蹈劇場」、「SFC街舞團」及「孩子的書屋 書屋鼓隊」等團體輪番演出。另有永續市集、主題展覽、立蛋挑戰、永續玩偶大遊行等親子互動活動，適合全家同樂。活動全程免費，更多詳情可上家樂福文教基金會官網（https://www.carrefour.org.tw/）或臉書查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國定假日修法通過假變多！人總：將重行公告114年辦公日
快訊／三讀通過！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛
快訊／單親櫃姐殺2子女　遭判無期徒刑
下半年「多放3國定假」！請假攻略來了　12月請1可休4
藍白共推「國定假日增4+1天」　民眾黨轟：民進黨從頭到尾不想
AJ哥被控「關直播打人」！　警證實受理提告
快訊／UNIQLO正式回應了！　分店貼公告
林益全再提「801旅」事件　葉君璋回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

增823紀念日！光復節也改名　陳玉珍喊「和平為念」：莫忘歷史教訓

埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

治平高中走過一甲子培育無數英才　張善政肯定全人教育深根桃園

巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

屏東警友會理事鄭志屏捐贈LED警示燈　為警察安全加一層保障

夢想不止寫在履歷上！　南英餐飲科開箱飯店職場　

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」　祝福媽媽們健康快樂攏乎好

「愛情許願池」5／17河樂浪漫開張　黃偉哲邀情侶來台南粉紅放閃抽好禮

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

免費爽看3天！2025家樂福文化藝術季回歸台南　3大國家級團隊輪番登場

增823紀念日！光復節也改名　陳玉珍喊「和平為念」：莫忘歷史教訓

埔里鎮表揚33模範母親　按習俗贈素豬腳饅頭祝勇健長壽　

治平高中走過一甲子培育無數英才　張善政肯定全人教育深根桃園

巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

屏東警友會理事鄭志屏捐贈LED警示燈　為警察安全加一層保障

夢想不止寫在履歷上！　南英餐飲科開箱飯店職場　

母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」　祝福媽媽們健康快樂攏乎好

「愛情許願池」5／17河樂浪漫開張　黃偉哲邀情侶來台南粉紅放閃抽好禮

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

新北女搭機遊泰突失聯！妹查定位「人在柬埔寨」急報案　警回應了

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

邱垂正拜會連江縣府　說明政府兩岸政策

快訊／任天堂Switch 2 台北體驗場時間出爐　抽選資格公開

泡姬PO文「找一起玩樂的人」有急事要說！過來人秒懂：快檢查

國定假日修法通過假變多！　人總：將重行公告114年辦公日曆表

聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

26坪新屋「裝潢預算50萬」　過來人曝1處優先：空屋就要先做

道交條例修法三讀！偽造車牌最重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

地方熱門新聞

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

違者重罰！　喬裝購菸測試5月啟動

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

崑大視訊系動畫《BAiT-侵略者》奪創意數位影片獎

金門「迎城隍」登場　民眾黨處人事交棒

北榮桃園分院慶護師節　方麗珍榮退獲祝福

「朱振南書藝展」倒數　桃園知名建設同仁參展

強震來襲怎避難？台南中西區推防災演練

桃園首創噪音管制新制　52個社區禁這些活動

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

更多熱門

相關新聞

「愛情許願池」河樂浪漫開張黃偉哲邀來台南粉紅放閃

「愛情許願池」河樂浪漫開張黃偉哲邀來台南粉紅放閃

為迎接甜蜜520情人節，台南市政府將自5月17日至6月30日，在中西區河樂廣場打造「Double52000愛情許願池」，用超過10萬顆粉紅泡泡球營造夢幻場景。

即／台南關廟自小客車失控撞民宅！　女駕駛受傷

即／台南關廟自小客車失控撞民宅！　女駕駛受傷

即／台1線開一半「聞到塑膠味」！　下秒火燒車

即／台1線開一半「聞到塑膠味」！　下秒火燒車

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

關鍵字：

家樂福文化藝術季台南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面