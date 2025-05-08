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中山醫大醫管系攜手業界　助學生搶先卡位布局未來職涯

▲中山醫學大學今日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請逾50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學今日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請逾50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中山醫學大學今（8）日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請逾50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校交流。以創業分享、產業趨勢論壇及醫療科技展覽為三大主軸，協助學生掌握產業最新動態、拓展職涯人脈，並透過見習、實習及徵才媒合專區，為學生鋪設與業界接軌的直通車。

該活動由中山醫大「大健康產業創新創業人才培訓與合作聯盟計畫」主辦，醫管系學會與教育部「精準健康產業跨領域人才培育計畫」協辦。主辦人國際健康產業經營管理碩士在職專班主任初麗娟指出，本次規劃涵蓋創新創業經驗分享、產業趨勢論壇與醫療科技展覽等三大面向，串聯醫藥營養、生技研發、健康福祉與智慧醫療等跨領域互動交流。

▲中山醫學大學今日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請逾50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫大校長黃建寧表示，幫助師生轉化研究創意與成果並對接產業需求，縮短學用落差，以培育能回應健康與高齡產業需求的實務型人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

上午場邀請輝瑞藥廠、華廣生技、森田藥粧、智順科技、弗瑞帝生技、梵哲亞生技、科達製藥等企業代表，分享創業歷程與市場觀察；下午則聚焦「醫藥營養保健」與「大健康產業管理」，由校內師長、附設醫院代表與企業主管展開跨界對談，深入剖析產業趨勢與未來挑戰，帶給學生兼具理論與實務的前瞻視野。

中山醫大校長黃建寧表示，學校設立產學營運處，幫助師生轉化研究創意與成果並對接產業需求，縮短學用落差，以培育能回應健康與高齡產業需求的實務型人才。副校長林俊哲則補充，健康產業發展日新月異，學校積極推動跨域課程與實作導向教學，透過此次博覽會讓學生接觸真實產業樣貌，更能思索未來職涯方向。

同步登場的醫療科技展，匯聚再生精準生技、合勤健康事業、倍新生技、美商宇心生醫、星海生技、威力先進科技等企業展示最新研發成果與應用情境。多家廠商亦設置見習、實習與徵才媒合區，派駐人資代表與學生一對一會談，提供第一手職缺資訊與應徵建議。

輝瑞藥廠營運長劉鎧維表示，中山醫大的學生兼具臨床實力與創新潛力，具備業界所需的關鍵特質。希望透過與學校持續合作，搶先延攬優秀新血加入團隊。中山醫大校友、森田藥粧副總經理邵子豪則指出，此次活動讓學生能從產業觀點洞察未來趨勢，同時也促進校友、業界與學界三方資源的有效鏈結，為未來合作開啟更多可能。

中山附醫總院長蔡明哲指出，臨床醫療正邁向智慧化轉型，與產業深度結合已成為必然趨勢，附醫將持續支持學生臨床實習與創新能力培育，強化實務與創意的雙軌養成。校方也強調，將持續結合創新創業教育與產學鏈結，協助學生在學期間累積實戰經驗，提升面對未來職場的競爭力。

▲中山醫學大學今日舉辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，邀請逾50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學積極推動跨域課程與實作導向教學，透過此次博覽會讓學生接觸真實產業樣貌，更能思索未來職涯方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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